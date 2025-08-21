موعد أول مباراة لمنتخب اليمن في بطولة كأس الخليج للشباب

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 142

يستهل منتخبنا الوطني للشباب، مشواره في بطولة كأس الخليج، يوم الخميس القادم الموافق 28 اغسطس، بلقاء اول يجمعه بصاحب الأرض والضيافة المنتخب السعودي، لحساب المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما منتخبي قطر والكويت.

ومن المقرر ان تغادر مساء اليوم الخميس بعثة منتخبنا الوطني للشباب من صنعاء، متوجهة للمملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الأولى والتي تستضيف منافساتها مدينة "أبها" خلال الفترة بين 28 اغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل.

ويعّول الشارع الرياضي على نجوم منتخبنا الوطني للشباب في تحقيق تطلعات وأمنيات الجمهور وتسجيل حضور مثالي في البطولة ومن ثم الذهاب بعيدا في المنافسات، بإعتبار أن منتخبنا يمتلك نخبة مميزة من اللاعبين الشبان القادرين على إحداث الفارق.

واختتم منتخبنا الوطني للشباب بقيادة المدرب محمد صالح النفيعي وطاقمه المعاون، عصر امس الأربعاء معسكره الداخلي بصنعاء، والذي استمر لأكثر من 45 يوماً، نفذ من خلاله برنامج تدريبي مكثف تخلله إقامة عدد من المباريات التجريبية مع أندية صنعاء بهدف الوصول إلى الجهوزية القصوى والمطلوبة التي تمكن المنتخب من تسجيل حضور مثالي ورفع راية الوطن عالياً.