اليمن بالمركز الأول عالميًا في مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- مكة

فازت اليمن، بالمركز الأول عالمياً في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والأربعين، في المنافسات التي استضافها المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 12 إلى 20 أغسطس 2025م، بمشاركة متسابقين من أكثر من مائة دولة إسلامية.

وأحرز الحافظ اليمني محمد دماج محمد، المركز الأول في الفرع الثالث.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة "ان تتويج اليمن بالمركز الأول في رحاب المسجد الحرام يحمل دلالات عظيمة على عطاء اليمن وأهله في خدمة كتاب الله تعالى، ويعكس حرص الوزارة على ترسيخ الهوية اليمنية الأصيلة المستمدة من القرآن الكريم، في مواجهة الهويات الطائفية والسلالية الدخيلة، وفي مقدمتها المشروع الحوثي الخبيث الذي يسعى لطمس هوية اليمن الإيمانية".

واضاف في تصريح صحفي أن الوزارة ماضية في إعداد جيل قرآني واعٍ يجمع بين الحفظ المتقن والفهم العميق والعمل بأخلاق القرآن الكريم".

وثمّن الوزير شبيبة الرعاية الكريمة التي توليها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية..معتبرًا إياها من أكبر وأعرق المسابقات القرآنية في العالم، ومنبرًا للتنافس الشريف بين حفاظ الأمة في أجواء إيمانية وروحانية مهيبة.

وشارك اليمن في هذه النسخة بمتسابقين اثنين هما الحافظ إبراهيم ماهر غازي باخريبة في الفرع الثاني، والحافظ محمد دماج محمد الذي توج بالمركز الاول في الفرع الثالث.