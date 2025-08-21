صفقة بين مصر وإسرائيل وصفها الإعلام العبري بالمعجزة موعد أول مباراة لمنتخب اليمن في بطولة كأس الخليج للشباب اليمن بالمركز الأول عالميًا في مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم عبوة ناسفة أودت بحياة مدير شرطة التعزية في شارع جمال وسط مدينة تعز للرجال فقط مهم وفعال - إليك أفضل الفيتامينات للبروستاتا شخصية مشهورة يكشف ترحيب دول عربية بخطة لـ تفكيك حماس.. ودولة عربية عرضت 43 مليار دولار اقترب من التوقيع.. تعرف على راتب دوناروما مع السيتي تحذير عاجل: انهيار جليدي كارثي يهدد بغمر مدن عالمية تحت الماء من أين بدأت قوات الاحتلال بهجومها على غزة.. تفاصيل الوقاية من جلطات القلب تبدأ من الصغر.. 15 وصية من عميد معهد القلب الأسبق
قُتل اليوم الخميس، المقدم عبدالله النقيب، مدير شرطة مديرية التعزية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته أثناء مروره بشارع جمال وسط المدينة.
وأسفر الانفجار عن إصابة النقيب بجروح خطيرة، لكنه فارق الحياة في المستشفى.
وسبق أن قاد المقدم النقيب، حملات أمنية لتعزيز الاستقرار في مدينة تعز.