عبوة ناسفة أودت بحياة مدير شرطة التعزية في شارع جمال وسط مدينة تعز

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تعز

قُتل اليوم الخميس، المقدم عبدالله النقيب، مدير شرطة مديرية التعزية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته أثناء مروره بشارع جمال وسط المدينة.

وأسفر الانفجار عن إصابة النقيب بجروح خطيرة، لكنه فارق الحياة في المستشفى.

وسبق أن قاد المقدم النقيب، حملات أمنية لتعزيز الاستقرار في مدينة تعز.