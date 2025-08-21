للرجال فقط مهم وفعال - إليك أفضل الفيتامينات للبروستاتا

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 133

البروستاتا غدة صغيرة تقع أسفل المثانة وأمام المستقيم، وهي عضو تناسلي ذكري ينتج السائل المنوي ويلعب دورًا أساسيًا في الجهاز البولي، إذا أصيبت بالتهابات ينتج عنها مشاكل صحية خطيرة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ما أفضل الفيتامينات المفيدة للبروستاتا؟ بحسب "webmd".

تستخدم الفيتامينات والمكملات الغذائية لتعزيز صحة البروستاتا، وللمساعدة في تقليل خطر الإصابة بأورام البروستاتا وعلاجه، وتشمل المكملات الغذائية والفيتامينات ما يلي:

الكالسيوم.

الليكوبين.- البكتين الحمضي المعدل.- الرمان.- الكرز الأفريقي.

بيتا سيتوستيرول.- السيلينيوم .- فول الصويا.- فيتامين د.- فيتامين هـ.

أورام البروستاتايوجد بعض العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بأورام البروستاتا، مثل العرق، والموقع الجغرافي، والتاريخ العائلي، والتغيرات الجينية، حتى عوامل مثل النظام الغذائي، والتدخين،.علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الأمراض المنقولة جنسيًا إلى الإصابة بأورام البروستاتا.تضخم البروستاتاوفيما يتعلق بتضخم البروستاتا، المعروف أيضًا باسم تضخم البروستاتا الحميد، يكون الرجال فوق سن الأربعين أكثر عرضة للخطر.

كما أن التاريخ العائلي، والحالات الطبية مثل السمنة أو داء السكري من النوع الثاني، وضعف الانتصاب، كلها عوامل قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بتضخم البروستاتا.

فيما يتعلق بأورام البروستاتا، وتضخمها، وأمراض البروستاتا الأخرى، يجب على الرجال اتخاذ إجراءات وقائية استباقية، ممثلة في المكملات والفيتامينات المذكورة سلفًا.

تندرج المكملات الغذائية والفيتامينات ضمن العلاج بالطب التكميلي والبديل، والذي يمكن استخدامه إما بالإضافة إلى العلاجات التقليدية أو بدلاً منها، ويشمل الطب التكميلي والبديل أيضاً أطعمةً وأعشاباً ومعادن وفيتامينات محددة.

هل مكملات البروستاتا آمنة؟قد يكون للمكونات الفعالة في المكملات الغذائية آثار كبيرة على الجسم، وعند البدء بتناول فيتامين أو مكمل غذائي جديد، يجب توخي الحذر والانتباه للآثار الجانبية المحتملة.

وهذه الآثار الجانبية تنشأ عادةً من تناول جرعات عالية من المكملات، أو عند تناول عدة مكملات في وقت واحد.

هناك بعض المكملات الغذائية التي قد تزيد من خطر النزيف أو تتفاعل مع التخدير أثناء العمليات الجراحية، إضافةً إلى ذلك، قد تسبب بعض المكملات الغذائية آثارًا جانبية عند تناولها مع أدوية معينة، مثل مميعات الدم، أو وسائل منع الحمل، أو أدوية زراعة الأعضاء، لذا ينصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل إضافة أي مكمل غذائي جديد إلى نظامك الغذائي