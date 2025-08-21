شخصية مشهورة يكشف ترحيب دول عربية بخطة لـ تفكيك حماس.. ودولة عربية عرضت 43 مليار دولار

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

كشف رئيس حزب الديمقراطيين في "إسرائيل" يائير غولان، أنه جرى عرض خطة لإسقاط حركة حماس على عدد من كبار المسؤولين في العالم العربي، مؤكدا أن العديد منهم قد "استقبلوها بحماسة".

وقال غولان الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الأركان، إن "خطةً عرضتُ لتفكيك حماس على عددٍ من كبار الشخصيات في العالم العربي، وقد تلقّوها بحماس"، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها لإذاعة جيش الاحتلال وأعاد نشرها على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وأضاف أنه "على سبيل المثال، أبدى وزير الخارجية الإماراتي استعداده لاستثمار 43 مليار دولار في مشروع إعادة إعمار غزة والمساعدة في تشكيل حكومة فلسطينية معتدلة في قطاع غزة، وليست حكومة السلطة الفلسطينية".

والأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيُدخل، خيام ومعدات إيواء إلى قطاع غزة بهدف نقل السكان نحو الجنوب، في خطوة تقول "إسرائيل" إنها جزء من "ترتيبات إنسانية".

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني، أن هذه الخطوات تهدف إلى "التمهيد للعملية العسكرية عبر دفع سكان غزة للتوجه جنوباً".

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "الجيش سيبدأ اعتباراً من الأحد بتزويد سكان غزة بخيم ومعدات إغاثية"، لنقلهم من مناطق القتال إلى مناطق قال إنها "آمنة" في جنوب القطاع.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان "إسرائيل" نيتها شن هجوم جديد على شمال مدينة غزة، أكبر التجمعات السكانية في القطاع، وهو ما أثار مخاوف دولية بشأن أوضاع السكان في منطقة مدمّرة يقطنها نحو 2.2 مليون شخص.

وأوضح المتحدث أن "المساعدات ستدخل عبر معبر كيرم شالوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية، بعد خضوعها لتفتيش أمني".

وفي 8 آب/ أغسطس الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وفي 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ جيش الاحتلال هجوما واسعا على حي الزيتون، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وفق شهود عيان للأناضول.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال