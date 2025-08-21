للرجال فقط مهم وفعال - إليك أفضل الفيتامينات للبروستاتا شخصية مشهورة يكشف ترحيب دول عربية بخطة لـ تفكيك حماس.. ودولة عربية عرضت 43 مليار دولار اقترب من التوقيع.. تعرف على راتب دوناروما مع السيتي تحذير عاجل: انهيار جليدي كارثي يهدد بغمر مدن عالمية تحت الماء من أين بدأت قوات الاحتلال بهجومها على غزة.. تفاصيل الوقاية من جلطات القلب تبدأ من الصغر.. 15 وصية من عميد معهد القلب الأسبق خطوة سعودية جديدة بشأن تأشيرات العمرة السفير اليمني في الدوحة يلتقي مسؤولاً أممياً لبحث الملف الإنساني قرعة خليجي الناشئين تضع اليمن في مجموعة نارية مع قطر والإمارات وعُمان إختتام برنامج المهارات الإعلامية الحديثة بالقاهرة
بات الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما، على أعتاب الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن قرر إنهاء مسيرته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، التي امتدت لأربعة مواسم.
وتشير التقارير، إلى أن هذا الانتقال المرتقب، سيجلب معه ترقية مالية كبيرة للحارس، الذي يوشك على توقيع عقده الجديد مع الفريق الإنجليزي.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، فقد توصل نادي مانشستر سيتي إلى اتفاق مبدئي مع وكلاء اللاعب، بشأن الشروط المالية للصفقة، حيث ينص هذا الاتفاق على زيادة ملحوظة في الأجر الذي كان يتقاضاه حارس مرمى منتخب إيطاليا في ناديه الباريسي.
ومن المتوقع أن يظل الراتب الأساسي الصافي للاعب في حدود 12 مليون يورو سنوياً، وهو ما يتماشى تقريباً مع ما كان يحصل عليه في باريس، ولكن راتبه قد يرتفع بشكل كبير، بفضل الحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء والإنجازات، ما سيضمن لدوناروما دخلاً أعلى مما كان يجنيه في "البي إس جي"