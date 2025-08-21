اقترب من التوقيع.. تعرف على راتب دوناروما مع السيتي

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

بات الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما، على أعتاب الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن قرر إنهاء مسيرته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، التي امتدت لأربعة مواسم.

وتشير التقارير، إلى أن هذا الانتقال المرتقب، سيجلب معه ترقية مالية كبيرة للحارس، الذي يوشك على توقيع عقده الجديد مع الفريق الإنجليزي.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، فقد توصل نادي مانشستر سيتي إلى اتفاق مبدئي مع وكلاء اللاعب، بشأن الشروط المالية للصفقة، حيث ينص هذا الاتفاق على زيادة ملحوظة في الأجر الذي كان يتقاضاه حارس مرمى منتخب إيطاليا في ناديه الباريسي.

ومن المتوقع أن يظل الراتب الأساسي الصافي للاعب في حدود 12 مليون يورو سنوياً، وهو ما يتماشى تقريباً مع ما كان يحصل عليه في باريس، ولكن راتبه قد يرتفع بشكل كبير، بفضل الحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء والإنجازات، ما سيضمن لدوناروما دخلاً أعلى مما كان يجنيه في "البي إس جي"