من أين بدأت قوات الاحتلال بهجومها على غزة.. تفاصيل

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 209

شرعت قوات الاحتلال بتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، بأوامر من المستوى السياسي، وأطلقت عليها عملية "عربات جدعون 2"، والتي يتوقع أن تنطوي على عمليات هدم وتخريب واسعة للأحياء السكنية، بهدف إحالة المدينة إلى أكوام من الركام.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، الأربعاء، إن الهجوم بدأ على تخوم مدينة غزة ضمن العملية، على أن يتعمق من خلال قوات النخبة، فيما كشفت مصادر ميدانية لـ"عربي21" أن قوات الاحتلال تتحرك حاليا من محورين أساسين لتطويق المدينة، وهما حي الزيتون جنوبا، ومنطقة جباليا البلد شمالا.

ومنذ أيام يتعرض حي الزيتون (جنوب شرق) لعمليات قصف وتهجير واسعة وهدم غير مسبوق للمنازل والمنشآت، فيما بدأت خلال الساعات الماضية عمليات مماثلة في جباليا البلد (شمال شرق)، على وقع عمليات قصف كثيفة بالمدفعية والطيران الحربي، وغطاء ناري من طائرات مسيرة متنوعة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في إرسال أوامر استدعاء إلى 60 ألف عسكري من قوات الاحتياط، وذلك عقب مصادقة وزير الحرب، يسرائيل كاتس، على خطة احتلال مدينة غزة، رغم كافة جهود الوسطاء الرّامية لوقف إطلاق النار على كامل القطاع المحاصر.

وبحسب هيئة البث العبرية، فإنّه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قرّر الجيش استدعاء 60 ألفا من قوات الاحتياط، وبدأ بالفعل إرسال أوامر التجنيد المعروفة باسم "الأمر 8"، تمهيدا للشروع في تنفيذ الخطة.

وفي بيان رسمي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في إطار الاستعداد للمرحلة التالية من العملية، تم صباح اليوم إصدار نحو 60 ألف أمر استدعاء لجنود الاحتياط، إضافة إلى تمديد أوامر خدمة 20 ألفا من الجنود الذين جندوا مسبقا".

وفي السياق نفسه، أوردت قناة "آي 24" العبرية، أنّ كاتس قد صادق على عملية عسكرية أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2"، تقضي باحتلال مدينة غزة ومهاجمتها، وذلك على الرغم من الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى، وموافقة حركة "حماس" على مقترح الوسطاء.

تجدر الإشارة إلى أنّه بتاريخ 8 آب/ أغسطس الجاري، أقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة طرحها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لـ"إعادة احتلال غزة بالكامل تدريجيا