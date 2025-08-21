الوقاية من جلطات القلب تبدأ من الصغر.. 15 وصية من عميد معهد القلب الأسبق

الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

حذر الدكتور جمال شعبان أستاذ وعميد معهد القلب الأسبق، عبر صفحته "فيسبوك"، من أن جلطات القلب هي السبب الرئيسي لوفيات الشباب والكبار بالموت المفاجئ، مشيرا إلى أن الحماية من الجلطات تبدأ من الطفولة، وليس بعد سن الـ 40.

وقال الدكتور جمال شعبان إنه لكى نحمي أنفسنا من الجلطات لا بد أن نلتزم قدر الإمكان بتنفيذ الوصايا الـ 15 التالية:

‏‎1- الطعام الصحي الغني بالخضراوات و الفواكه.

2.عدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات.

3. عدم الافراط في الدهون الحيوانية و المهدرجة ( السمن الصناعي)

4. تعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية و المسلوقة.

5. تجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان.

6. الاهتمام بوجبة الفطار.

7. الإكثار من شرب الماء. ‏

‎8. تجنب زيادة الوزن و السمنة.

‏‎9. ممارسة الرياضة المنتظمة.

10 - المشي 45 دقيقة يوميا. ‏

‎11- تنظيم الغذاء: فطار مبكر غداء لا يتعدى الساعة 3 م عشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة 8 م، أو بدون عشاء.

12- النوم بكمية وكيفية كافية على الأقل 5 ساعات بالليل نوم عميق.

‏‎12- امتنع عن التدخين ولا تجالس المدخنين، تجنب التدخين تماما ًوجميع أنواع المخدرات والمكملات والهرمونات مع عدم الافراط في المسكنات.

13- في حالة وجود عوامل الخطورة مثل الضغط و السكر و ارتفاع الكوليسترول، يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم ، من خلال المتابعة الطبية المنتظمة.

اهمية وجبة الفطار الصحية اهمية وجبة الفطار الصحية و العلاج الدوائي المكثف، حتى الشخص السليم تماماً لا بد أن يعرض مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري، وعمل بعض التحاليل الروتينية ، مثل السكر التراكمي، الكولسترول، وظائف الكلى ووظائف الكبد، وصورة الدم الكاملة، نسبة فيتامين" د"، و اليوريك أسيد، وذلك من أجل الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة على القلب، فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرا كلما كان العلاج أكثر فاعلية و كانت المضاعفات أقل.

14- الحرص على تغيير الحالة المزاجية، بالخروج أسبوعيا، لكسر روتين الحياة، وتخفيف ضغوط العمل، فهذا يساهم إلى حد كبير في تفريغ الطاقة السلبية و إعادة شحن الطاقة الإيجابية، والإقبال علي العمل بعد ذلك بشكل أفضل، وأكثر صفاءً.

15 - تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان