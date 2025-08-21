تحذير عاجل: انهيار جليدي كارثي يهدد بغمر مدن عالمية تحت الماء من أين بدأت قوات الاحتلال بهجومها على غزة.. تفاصيل الوقاية من جلطات القلب تبدأ من الصغر.. 15 وصية من عميد معهد القلب الأسبق خطوة سعودية جديدة بشأن تأشيرات العمرة السفير اليمني في الدوحة يلتقي مسؤولاً أممياً لبحث الملف الإنساني قرعة خليجي الناشئين تضع اليمن في مجموعة نارية مع قطر والإمارات وعُمان إختتام برنامج المهارات الإعلامية الحديثة بالقاهرة تفاصيل لقاء وزير الدفاع بأعضاء القضاء العسكري في مارب مستشار رئاسي: قرار حكومي مرتقب لتحرير الدولار الجمركي بشكل تدريجي تقارير دولية : ناقلات إيرانية خاضعة للعقوبات الدولية مستمرة في تهريب الأسلحة للحوثين
أعلنت المملكة العربية السعودية، إتاحة تأشيرات العمرة للأفراد الراغبين في الحصول عليها بشكل مباشر، من خلال منصة جديدة.
خطوة سعودية جديدة بشأن تأشيرات العمرة والأربعاء، أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة "نسك عمرة"، في خطوة نوعية تمكن المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم الإيمانية، دون الحاجة إلى أي وسيط.
وتمكن الخدمة الجديدة، المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيا، ابتداء من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، مع توفير خيارات متنوعة للباقات والخدمات تلبي احتياجات ورغبات مختلفة.
وتعد خدمة نسك عمرة، بحسب الوزارة، أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة من خارج المملكة، إضافة إلى الخيارات الأخرى مثل الوكلاء المؤهلين في بلد المعتمر، ويمكن معرفة هؤلاء الوكالات من خلال المنصة ذاتها.
ومن خلال المنصة، يمكن اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة، تشمل التأشيرة والإقامة والمواصلات والجولات الإثرائية والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمرين وتطلعاتهم.
وتوفر الخدمة خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، وتمكن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيا، ابتداء من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، وفقا للوزارة