الخميس 21 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، إتاحة تأشيرات العمرة للأفراد الراغبين في الحصول عليها بشكل مباشر، من خلال منصة جديدة.

خطوة سعودية جديدة بشأن تأشيرات العمرة والأربعاء، أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة "نسك عمرة"، في خطوة نوعية تمكن المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم الإيمانية، دون الحاجة إلى أي وسيط.

وتمكن الخدمة الجديدة، المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيا، ابتداء من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، مع توفير خيارات متنوعة للباقات والخدمات تلبي احتياجات ورغبات مختلفة.

وتعد خدمة نسك عمرة، بحسب الوزارة، أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة من خارج المملكة، إضافة إلى الخيارات الأخرى مثل الوكلاء المؤهلين في بلد المعتمر، ويمكن معرفة هؤلاء الوكالات من خلال المنصة ذاتها.

ومن خلال المنصة، يمكن اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة، تشمل التأشيرة والإقامة والمواصلات والجولات الإثرائية والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمرين وتطلعاتهم.

وتوفر الخدمة خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، وتمكن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيا، ابتداء من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، وفقا للوزارة