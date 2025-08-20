السفير اليمني في الدوحة يلتقي مسؤولاً أممياً لبحث الملف الإنساني

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

التقى سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر، راجح بادي، اليوم، السيد خالد المولد، رئيس قسم العلاقات الخارجية والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، الذي يزور الدوحة في مهمة رسمية.

وخلال اللقاء، جرى التطرق إلى مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن والدور الذي تضطلع به الأوتشا في مواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن الحرب، إضافة إلى جهودها في تنسيق وتقديم المساعدات الإغاثية عبر شركائها الدوليين والإقليميين.

وأشاد السفير بادي بالكفاءات اليمنية العاملة في المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن حضور شخصيات يمنية مثل خالد المولد في مواقع قيادية بالأمم المتحدة يعد مصدر فخر واعتزاز، ويسهم في إبراز الصورة الإيجابية لليمنيين في المحافل الدولية.

من جانبه، أكد المولد حرصه على استمرار التعاون مع السفارة اليمنية والجهات المعنية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر بين الحكومة اليمنية ومكاتب الأمم المتحدة لمناقشة القضايا الإنسانية وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية في اليمن.