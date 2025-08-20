السفير اليمني في الدوحة يلتقي مسؤولاً أممياً لبحث الملف الإنساني قرعة خليجي الناشئين تضع اليمن في مجموعة نارية مع قطر والإمارات وعُمان إختتام برنامج المهارات الإعلامية الحديثة بالقاهرة تفاصيل لقاء وزير الدفاع بأعضاء القضاء العسكري في مارب مستشار رئاسي: قرار حكومي مرتقب لتحرير الدولار الجمركي بشكل تدريجي تقارير دولية : ناقلات إيرانية خاضعة للعقوبات الدولية مستمرة في تهريب الأسلحة للحوثين تراجع في سقف مواقف «حزب الله» بعد زيارة براك لبيروت وزير الدفاع يشيد بالجاهزية القتالية العالية لمقاتلي المنطقة العسكرية السادسة بالجوف الإمارات تفاجئ كافة الطلاب في مدارسها وتتخذ قرارا يستهدف جميع المراحل الدراسية السعودية تسمح للمسلمين من كل أنحاء العالم التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة من خارج المملكة
التقى سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر، راجح بادي، اليوم، السيد خالد المولد، رئيس قسم العلاقات الخارجية والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، الذي يزور الدوحة في مهمة رسمية.
وخلال اللقاء، جرى التطرق إلى مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن والدور الذي تضطلع به الأوتشا في مواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن الحرب، إضافة إلى جهودها في تنسيق وتقديم المساعدات الإغاثية عبر شركائها الدوليين والإقليميين.
وأشاد السفير بادي بالكفاءات اليمنية العاملة في المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن حضور شخصيات يمنية مثل خالد المولد في مواقع قيادية بالأمم المتحدة يعد مصدر فخر واعتزاز، ويسهم في إبراز الصورة الإيجابية لليمنيين في المحافل الدولية.
من جانبه، أكد المولد حرصه على استمرار التعاون مع السفارة اليمنية والجهات المعنية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر بين الحكومة اليمنية ومكاتب الأمم المتحدة لمناقشة القضايا الإنسانية وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية في اليمن.