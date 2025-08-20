قرعة خليجي الناشئين تضع اليمن في مجموعة نارية مع قطر والإمارات وعُمان

آخر الاخبار

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -خاص
شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، مراسم سحب قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج للناشئين، التي تقام خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2025 بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب اليمني للناشئين في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من المنتخب القطري (المستضيف)، إلى جانب الإمارات وسلطنة عُمان، في مجموعة وُصفت بأنها "الأقوى" نظراً لتقارب مستويات الفرق المشاركة فيها وتاريخها في المنافسات الإقليمية.

أما المجموعة الثانية، فجاءت بتوازن تنافسي، حيث جمعت منتخبات العراق والسعودية والبحرين والكويت، ما ينبئ بمواجهات مثيرة في أول نسخة من البطولة الخليجية المخصصة للفئات السنية.

وتحظى البطولة باهتمام كبير من الأوساط الرياضية في دول الخليج، حيث تمثل محطة جديدة لتطوير المواهب الناشئة وتعزيز التنافس الكروي على مستوى القاعدة.

ويُعلّق الشارع الرياضي اليمني آمالاً كبيرة على جيل الناشئين، الذي سبق أن سجل حضوره القوي آسيوياً وعربياً، متمنياً ظهوراً مشرفاً في هذه البطولة الخليجية التاريخية.

