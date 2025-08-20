قرعة خليجي الناشئين تضع اليمن في مجموعة نارية مع قطر والإمارات وعُمان إختتام برنامج المهارات الإعلامية الحديثة بالقاهرة تفاصيل لقاء وزير الدفاع بأعضاء القضاء العسكري في مارب مستشار رئاسي: قرار حكومي مرتقب لتحرير الدولار الجمركي بشكل تدريجي تقارير دولية : ناقلات إيرانية خاضعة للعقوبات الدولية مستمرة في تهريب الأسلحة للحوثين تراجع في سقف مواقف «حزب الله» بعد زيارة براك لبيروت وزير الدفاع يشيد بالجاهزية القتالية العالية لمقاتلي المنطقة العسكرية السادسة بالجوف الإمارات تفاجئ كافة الطلاب في مدارسها وتتخذ قرارا يستهدف جميع المراحل الدراسية السعودية تسمح للمسلمين من كل أنحاء العالم التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة من خارج المملكة الحسابات السياسية المزيفة المولّدة بالذكاء الاصطناعي كيف يتم خداعنا؟
شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، مراسم سحب قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج للناشئين، التي تقام خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2025 بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب اليمني للناشئين في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من المنتخب القطري (المستضيف)، إلى جانب الإمارات وسلطنة عُمان، في مجموعة وُصفت بأنها "الأقوى" نظراً لتقارب مستويات الفرق المشاركة فيها وتاريخها في المنافسات الإقليمية.
أما المجموعة الثانية، فجاءت بتوازن تنافسي، حيث جمعت منتخبات العراق والسعودية والبحرين والكويت، ما ينبئ بمواجهات مثيرة في أول نسخة من البطولة الخليجية المخصصة للفئات السنية.
وتحظى البطولة باهتمام كبير من الأوساط الرياضية في دول الخليج، حيث تمثل محطة جديدة لتطوير المواهب الناشئة وتعزيز التنافس الكروي على مستوى القاعدة.
ويُعلّق الشارع الرياضي اليمني آمالاً كبيرة على جيل الناشئين، الذي سبق أن سجل حضوره القوي آسيوياً وعربياً، متمنياً ظهوراً مشرفاً في هذه البطولة الخليجية التاريخية.