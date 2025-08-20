إختتام برنامج المهارات الإعلامية الحديثة بالقاهرة

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 91

اختتم المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في المهارات الإعلامية الحديثة وفنون الإلقاء وصناعة المحتوى الذي استمر لأسبوع كامل بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة نخبة من الإعلاميين الشباب والخريجين المتميزين

حضر حفل الختام وزير الخارجية الأسبق الدكتور/ أبو بكر القربي الذي ألقى كلمة مؤثرة أكد فيها أن الإعلام أصبح اليوم قوة لا يستهان بها وأن وسائل التواصل الاجتماعي باتت منصة مؤثرة لصناعة الرأي العام ونشر الحقائق وقال القربي:

إن هذه الدورات بمثابة شمعة تضيء في هذا الظلام وتمنح الأمل لشبابنا في ظل التحديات الراهنة وأنتم تصنعون التغيير الحقيقي من خلال المعرفة والمهارة

كما وجه شكره للمركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية وللمدربين مشيداً بجهودهم في دعم الشباب وإكسابهم خبرات عملية متطورة

من جانبه أشاد الدكتور/ علي الخولاني رئيس المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية بمستوى الحضور والتفاعل خلال أيام التدريب مؤكداً أن المركز يسعى باستمرار لتنظيم برامج نوعية تسهم في رفع قدرات الإعلاميين اليمنيين خاصة في المجالات التي يفرضها العصر الرقمي

وفي كلمته خلال حفل الختام قال مدرب الدورة الدكتور سمير السروري مدير إدارة البحوث في وزارة الإعلام لم أكن مدرباً فقط بل كنت متعلماً أيضاً استفدت بقدر ما أفدت وقفت أمام جيل متميز من الخريجين والإعلاميين الشباب الذين يمتلكون شغفاً حقيقياً لتطوير مهاراتهم وصناعة محتوى احترافي يخدم قضايا المجتمع وكما عبر عن شكره للمشاركين على التفاعل والالتزام وللمركز على هذه المبادرة الرائدة

وتضمن البرنامج التدريبي محاور متعددة شملت المهارات الإعلامية الحديثة وتقنيات الإلقاء وصناعة المحتوى المرئي والمسموع إلى جانب تدريبات عملية وجلسات تطبيقية تفاعلية

وأكد المشاركون في كلماتهم أن هذه الدورة مثلت لهم نقلة نوعية في مسيرتهم الإعلامية مشيدين بجهود المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية في تمكين الإعلاميين وإكسابهم خبرات جديدة تتماشى مع متطلبات العصر

وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين ومنحهم شهادات معتمدة وسط أجواء احتفالية عكست نجاح البرنامج وتحقيقه لأهدافه