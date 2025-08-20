آخر الاخبار

قرعة خليجي الناشئين تضع اليمن في مجموعة نارية مع قطر والإمارات وعُمان إختتام برنامج المهارات الإعلامية الحديثة بالقاهرة تفاصيل لقاء وزير الدفاع بأعضاء القضاء العسكري في مارب مستشار رئاسي: قرار حكومي مرتقب لتحرير الدولار الجمركي بشكل تدريجي تقارير دولية : ناقلات إيرانية خاضعة للعقوبات الدولية مستمرة في تهريب الأسلحة للحوثين   تراجع في سقف مواقف «حزب الله» بعد زيارة براك لبيروت وزير الدفاع يشيد بالجاهزية القتالية العالية لمقاتلي المنطقة العسكرية السادسة بالجوف الإمارات تفاجئ كافة الطلاب في مدارسها وتتخذ قرارا يستهدف جميع المراحل الدراسية السعودية تسمح للمسلمين من كل أنحاء العالم التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة من خارج المملكة الحسابات السياسية المزيفة المولّدة بالذكاء الاصطناعي كيف يتم خداعنا؟

تفاصيل لقاء وزير الدفاع بأعضاء القضاء العسكري في مارب

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 266

التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اعضاء النيابات والمحاكم العسكرية في محافظة مارب للإطلاع على أوضاع القضاء العسكري.

 

واستمع وزير الدفاع بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، الى مدى التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل في النيابات والمحاكم العسكرية.

 

واكد وزير الدفاع ان استقلالية القضاء يعد ركيزة اساسية لحفظ الحقوق وتحقيق الانضباط داخل المؤسسة العسكرية، مؤكدا حرص قيادة الوزارة على دعم القضاء وتذليل الصعوبات بما من شأنه تعزيز استقلاله، مشددا على ضرورة سرعة الفصل في القضايا وعدم السماح بتراكمها.

 

من جانبهم عبر أعضاء القضاء العسكري عن تقديرهم لاهتمام قيادة وزارة الدفاع بقضايا القضاء العسكري لافتين الى ان هذا الاهتمام يشكل دافعا قويا لتعزيز مبادئ العدالة وانفاذ القانون.

   
إقراء أيضاً
قرعة خليجي الناشئين تضع اليمن في مجموعة نارية مع قطر والإمارات وعُمان
تقارير دولية : ناقلات إيرانية خاضعة للعقوبات الدولية مستمرة في تهريب الأسلحة للحو
وزير الدفاع يشيد بالجاهزية القتالية العالية لمقاتلي المنطقة العسكرية السادسة بالج
مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف تفاصيل زيارته للرياض ولقائه بالعليمي وآل جابر
الحوثيون يختطفون أمين عام حزب المؤتمر و12 قياديا أخر ويقتادونهم إلى جهات مجهولة
وساطة قبلية تتدخل وتوقف اشتباكات عنيفة بين قبيلتين في مأرب خلفت قتلى وجرحى وأضرار
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول