تفاصيل لقاء وزير الدفاع بأعضاء القضاء العسكري في مارب

التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اعضاء النيابات والمحاكم العسكرية في محافظة مارب للإطلاع على أوضاع القضاء العسكري.
واستمع وزير الدفاع بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، الى مدى التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل في النيابات والمحاكم العسكرية.
واكد وزير الدفاع ان استقلالية القضاء يعد ركيزة اساسية لحفظ الحقوق وتحقيق الانضباط داخل المؤسسة العسكرية، مؤكدا حرص قيادة الوزارة على دعم القضاء وتذليل الصعوبات بما من شأنه تعزيز استقلاله، مشددا على ضرورة سرعة الفصل في القضايا وعدم السماح بتراكمها.
من جانبهم عبر أعضاء القضاء العسكري عن تقديرهم لاهتمام قيادة وزارة الدفاع بقضايا القضاء العسكري لافتين الى ان هذا الاهتمام يشكل دافعا قويا لتعزيز مبادئ العدالة وانفاذ القانون.