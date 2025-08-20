وزير الدفاع يشيد بالجاهزية القتالية العالية لمقاتلي المنطقة العسكرية السادسة بالجوف

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 305

شدد اليوم وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري على تعزيز الانضباط العسكري ورفع وتيرة التدريب في مختلف التخصصات لصقل مهارات منتسبي القوات المسلحة والارتقاء بهم على كافة الاصعدة.

جاء هذا خلال تفقده اليوم، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، المنطقة العسكرية السادسة في محافظة الجوف، للاطلاع على جاهزيتها.

مشيداً بالجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية لدى منتسبي المنطقة العسكرية السادسة، وما سطره الابطال من بطولات عديدة في اكثر من جبهة خلال السنوات الماضية.

ونظمت قيادة المنطقة العسكرية السادسة، استعراضاً لوحدات رمزية من قوات احتياطها، ابرزت من خلاله مستوى الضبط والربط والجاهزية القتالية في اطار استعدادها الدائم لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الايراني.

كما عقد الوزير الداعري، اجتماعاً موسعاً بقيادة المنطقة والواحدات والشعب استمع خلاله الى عرض موجز حول الأداء الميداني والعملياتي وجهود التدريب والاعداد، والانجازات التي حققتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وثمن الفريق الداعري الموقف الاخوي العروبي الاصيل للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة اليمن على كل المستويات.

من جهته ثمن قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن هيكل حنتف، اهتمام قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الاركان بمنتسبي القوات المسلحة..مؤكداً ان هذه الزيارة تمثل دفعة معنوية كبيرة لشحذ الهمم، وحشد الطاقات نحو استكمال التحرير.