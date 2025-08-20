الحسابات السياسية المزيفة المولّدة بالذكاء الاصطناعي كيف يتم خداعنا؟ منشور سابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حول قطر يثير (تساؤلات) واسعة تحذير من دمى لابوبو المقلدة.. خطر اختناق ومواد سامة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف تفاصيل زيارته للرياض ولقائه بالعليمي وآل جابر السعودية تستعد لإنتاج مسلسل تاريخي ضخم بعنوان أبو الملوك وفق مواصفات عالمية تليق بقيمته التاريخية الحوثيون يختطفون أمين عام حزب المؤتمر و12 قياديا أخر ويقتادونهم إلى جهات مجهولة ويفرضون حصارا على منزل رئيس الحزب النجم المصري يحطم الأرقام القياسية ويتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا وساطة قبلية تتدخل وتوقف اشتباكات عنيفة بين قبيلتين في مأرب خلفت قتلى وجرحى وأضرار كبيرة محافظة مأرب تكرّم أبطال البطولة المفتوحة الثالثة للكاراتيه مواعيد أهم المباريات في مختلف دول العالم اليوم والقنوات الناقلة
قال مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن غروندبرغ أنه اختتم اليوم الأربعاء، زيارته إلى الرياض، الهادفة لدعم جهوده الرامية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.
وأوضح مكتب غروندبرغ في بيان له على منصة إكس، إنه التقى خلال زيارته للرياض برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وناقشا الحاجة الملحة لمعالجة تدهور الأوضاع المعيشية التي يواجهها اليمنيون، وإحراز تقدم نحو اتفاق سياسي يمهّد الطريق نحو سلام عادل ومستدام.
ورحّب المبعوث الأممي، بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني في عدن بوجه خاص، للبناء على التحسن الملحوظ في قيمة العملة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن غروندبرغ التقى بسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، مؤكدا على أهمية استمرار المشاركة الإقليمية البناءة لدعم الظروف المواتية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع.
ولفت بيان المبعوث الأممي إلى مناقشاته مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي أكّد خلالها على الحاجة إلى نهج دولي موحّد ومنسجم لتعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية وتفاوضية في اليمن.
وأعرب غروندبرغ عن قلقه إزاء استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية من قبل جماعة الحوثي، مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات تقوّض جهود بناء الثقة، ومجدداً التزام الأمم المتحدة بالعمل من خلال انخراط دبلوماسي متواصل لتأمين الإفراج عنهم.