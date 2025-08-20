مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف تفاصيل زيارته للرياض ولقائه بالعليمي وآل جابر  

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن غروندبرغ أنه اختتم اليوم الأربعاء، زيارته إلى الرياض، الهادفة لدعم جهوده الرامية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وأوضح مكتب غروندبرغ في بيان له على منصة إكس، إنه التقى خلال زيارته للرياض برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وناقشا الحاجة الملحة لمعالجة تدهور الأوضاع المعيشية التي يواجهها اليمنيون، وإحراز تقدم نحو اتفاق سياسي يمهّد الطريق نحو سلام عادل ومستدام.

ورحّب المبعوث الأممي، بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني في عدن بوجه خاص، للبناء على التحسن الملحوظ في قيمة العملة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن غروندبرغ التقى بسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، مؤكدا على أهمية استمرار المشاركة الإقليمية البناءة لدعم الظروف المواتية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع.

ولفت بيان المبعوث الأممي إلى مناقشاته مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي أكّد خلالها على الحاجة إلى نهج دولي موحّد ومنسجم لتعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية وتفاوضية في اليمن.

وأعرب غروندبرغ عن قلقه إزاء استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية من قبل جماعة الحوثي، مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات تقوّض جهود بناء الثقة، ومجدداً التزام الأمم المتحدة بالعمل من خلال انخراط دبلوماسي متواصل لتأمين الإفراج عنهم.