السعودية تستعد لإنتاج مسلسل تاريخي ضخم بعنوان أبو الملوك وفق مواصفات عالمية تليق بقيمته التاريخية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن بدء التحضيرات لمسلسل تاريخي ضخم بعنوان "أبو الملوك"، يروي سيرة الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان، مؤكداً أن العمل سيحظى بإنتاج عالمي يليق بقيمته التاريخية.
وكشف آل الشيخ عبر حساباته الرسمية عن اجتماعه مع المخرج العالمي آلان تايلور، المعروف بإخراجه لأعمال ضخمة في هوليوود، موضحاً أن المسلسل يدخل ضمن خطة المملكة لتقديم أعمال درامية بمستوى إنتاجي عالمي.
وأرفق الإعلان بصورة جمعته بالمخرج، في إشارة واضحة إلى بداية مرحلة جادة من التحضير للمشروع.
ويستعرض المسلسل مرحلة مهمة من التاريخ الإسلامي، حيث يُعد عبدالملك بن مروان واحداً من أبرز خلفاء الدولة الأموية، ومن المنتظر أن يسلط العمل الضوء على إنجازاته السياسية والعسكرية والإدارية التي تركت أثراً بارزاً في مسار التاريخ الإسلامي.