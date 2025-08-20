الحوثيون يختطفون أمين عام حزب المؤتمر و12 قياديا أخر ويقتادونهم إلى جهات مجهولة ويفرضون حصارا على منزل رئيس الحزب

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في تصعيد جديد من قبل مليشيا الحوثي ضد حزب المؤتمر الشعبي العام وكوادره في العاصمة المحتلة أقدمت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، على اختطاف الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ غازي أحمد علي محسن الاحول (جناح صنعاء)، فيما تفرض الجماعة حصارا مطبقا على منزل رئيس الحزب صادق ابو راس.

وكشفت قيادات مؤتمرية في حزب المؤتمر إن مليشيا الحوثي اختطفت الأحول و12 قياديا بالحزب في العاصمة صنعاء، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، في الوقت الذي تفرض أطقما حوثية حصاراً مطبقاً على منزل رئيس الحزب، صادق أمين أبو راس.

ومطلع أغسطس الجاري، أقدمت جماعة الحوثي على إرسال حملة أمنية استهدفت اجتماعا للأمانة العامة للحزب، في معهد الميثاق، ونفذت اعتقالات وفرضت إقامات جبرية ضد قيادات الحزب في صنعاء، من بينهم صادق أمين أبو راس، نائب رئيس مجلس الحكم الحوثي مهدي المشاط.

كما أصدرت محكمه عسكرية تابعة للجماعة حكما بالإعدام، بحق "أحمد علي عبد الله صالح" الذي يعتبر النائب الثاني لزعيم المؤتمر بصنعاء، صادق أمين أبو راس.

ومطلع مايو 2019م، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام اختيار أحمد علي عبد الله صالح، نائبا للحزب، فيما تولى صادق أمين أبو رأس رئاسة الحزب خلفا لصالح الذي تولى قيادته منذ تأسيسه في عام 1982م.

ومنذ مقتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين مطلع ديسمبر من العام 2017م، فضلت قيادات في حزب المؤتمر البقاء في صنعاء والعمل تحت سلطة الجماعة.