النجم المصري يحطم الأرقام القياسية ويتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

توج النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2024-2025، بعد موسم استثنائي قاده فيه فريقه لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخ النادي.

صلاح كان النجم الأبرز هذا الموسم، حيث تصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 29 هدفًا، وأضاف 18 تمريرة حاسمة، مما جعله اللاعب الأكثر تأثيرًا في المباريات الحاسمة.

منافسوه على الجائزة شملوا نجومًا بارزين مثل برونو فرنانديز، ألكسندر إيزاك، أليكسيس ماك أليستر، كول بالمر وديكلان رايس، لكن صلاح استطاع حسم الجائزة لصالحه، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بها ثلاث مرات بعد موسمي 2017-2018 و2021-2022.

وبهذا الإنجاز، تخطى صلاح أساطير كرة القدم مثل تييري هنري وكريستيانو رونالدو وألان شيرار، الذين فاز كل منهم بالجائزة مرتين فقط.

كما أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يجمع خمس جوائز فردية في موسم واحد، متفوقًا على الجميع بإنجازاته التي شملت لقب هداف الدوري، أفضل صانع ألعاب، أفضل لاعب حسب رابطة الدوري، وأفضل لاعب حسب رابطة كتاب كرة القدم.