الحسابات السياسية المزيفة المولّدة بالذكاء الاصطناعي كيف يتم خداعنا؟ منشور سابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حول قطر يثير (تساؤلات) واسعة تحذير من دمى لابوبو المقلدة.. خطر اختناق ومواد سامة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف تفاصيل زيارته للرياض ولقائه بالعليمي وآل جابر السعودية تستعد لإنتاج مسلسل تاريخي ضخم بعنوان أبو الملوك وفق مواصفات عالمية تليق بقيمته التاريخية الحوثيون يختطفون أمين عام حزب المؤتمر و12 قياديا أخر ويقتادونهم إلى جهات مجهولة ويفرضون حصارا على منزل رئيس الحزب النجم المصري يحطم الأرقام القياسية ويتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا وساطة قبلية تتدخل وتوقف اشتباكات عنيفة بين قبيلتين في مأرب خلفت قتلى وجرحى وأضرار كبيرة محافظة مأرب تكرّم أبطال البطولة المفتوحة الثالثة للكاراتيه مواعيد أهم المباريات في مختلف دول العالم اليوم والقنوات الناقلة
نجحت وساطة قبلية، اليوم الأربعاء، في إيقاف الاشتباكات بين قبيلتي آل حتيك وآل فجيح من عبيدة بمديرية الوادي بمحافظة مأرب، شرق اليمن.
الاشتباكات كانت قد اندلعت مساء أمس الثلاثاء على خلفية ثأر قبلي ونزاع أراضي، وأسفرت عن مقتل اثنين من الطرفين وإصابة آخرين.
وتمكنت الوساطة القبلية المكونة من مختلف قبائل مأرب والقبائل اليمنية من إيقاف الاشتباكات ولا تزال تسعى لعقد صلح بين الطرفين، .
وخلفت الاشتباكات أضرارا كبيرة في مخيمات النازحين وفي بعض المنشآت التجارية والصناعية المجاورة.
وفي طليعة المشائح الذين تصدروا للوساطة هم
ناصربن علي بن عوشان
احمدالعجي الطالبي
منصور الحنق
مفرح بحيبح
عبدالكريم بن حيدر
محمد جابر الجمره
احمد حسين القردعي
صالح السنتيل
عبدالحق القبلي
مطيع ربيش العليي
عوض بن علي مثنى
صالح بن علي بن هذال
احمدالباشا بن زبع
محمدالطويل بن حزيم
فيصل بن حمدبن حيدر
حسين علي القاضي
ناصر راكان السحاقي
عبدالله محمدبن حفرين
عبدالرحمن الاعذل
محمد الشليف النهمي
محمد الحباري
سعيد دشلان الغويبي
محمد الرويشان
محمد سعداء الضبياني
وغيرهم من مشائخ اليمن