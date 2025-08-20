وساطة قبلية تتدخل وتوقف اشتباكات عنيفة بين قبيلتين في مأرب خلفت قتلى وجرحى وأضرار كبيرة

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

نجحت وساطة قبلية، اليوم الأربعاء، في إيقاف الاشتباكات بين قبيلتي آل حتيك وآل فجيح من عبيدة بمديرية الوادي بمحافظة مأرب، شرق اليمن.

الاشتباكات كانت قد اندلعت مساء أمس الثلاثاء على خلفية ثأر قبلي ونزاع أراضي، وأسفرت عن مقتل اثنين من الطرفين وإصابة آخرين.

وتمكنت الوساطة القبلية المكونة من مختلف قبائل مأرب والقبائل اليمنية من إيقاف الاشتباكات ولا تزال تسعى لعقد صلح بين الطرفين، .

وخلفت الاشتباكات أضرارا كبيرة في مخيمات النازحين وفي بعض المنشآت التجارية والصناعية المجاورة.

وفي طليعة المشائح الذين تصدروا للوساطة هم

وغيرهم من مشائخ اليمن