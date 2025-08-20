الحسابات السياسية المزيفة المولّدة بالذكاء الاصطناعي كيف يتم خداعنا؟ منشور سابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حول قطر يثير (تساؤلات) واسعة تحذير من دمى لابوبو المقلدة.. خطر اختناق ومواد سامة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف تفاصيل زيارته للرياض ولقائه بالعليمي وآل جابر السعودية تستعد لإنتاج مسلسل تاريخي ضخم بعنوان أبو الملوك وفق مواصفات عالمية تليق بقيمته التاريخية الحوثيون يختطفون أمين عام حزب المؤتمر و12 قياديا أخر ويقتادونهم إلى جهات مجهولة ويفرضون حصارا على منزل رئيس الحزب النجم المصري يحطم الأرقام القياسية ويتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا وساطة قبلية تتدخل وتوقف اشتباكات عنيفة بين قبيلتين في مأرب خلفت قتلى وجرحى وأضرار كبيرة محافظة مأرب تكرّم أبطال البطولة المفتوحة الثالثة للكاراتيه مواعيد أهم المباريات في مختلف دول العالم اليوم والقنوات الناقلة
كرّم وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية، عبدالله الباكري، اليوم، الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة المفتوحة الثالثة للكاراتيه، التي نظمها فرع اتحاد اللعبة، بإشراف ودعم مكتب الشباب والرياضة، واستمرت على مدى ثلاثة أيام.
ومنح الوكيل الباكري، بمعية مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، علي حشوان، الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للأبطال المتوجين في مختلف الأوزان من 20 حتى 47 كجم، إضافة إلى شهادات تقديرية، عرفانًا بما قدموه من مستويات فنية عالية وعروض مميزة، عكست تطور اللعبة وانتشارها بين أوساط الشباب في المحافظة.
وأكد الباكري وحشوان أن مثل هذه البطولات والأنشطة الرياضية تمثل أهمية كبيرة في تنمية قدرات الشباب، وصقل مواهبهم، وتعزيز إبداعاتهم في مختلف المجالات الرياضية، مشيرَين إلى حرص قيادة المحافظة على تشجيع الألعاب الفردية والقتالية، التي بدأت تشق طريقها بنجاح بين أوساط الرياضيين في مأرب.
من جهته، أوضح أمين عام فرع اتحاد الكاراتيه بالمحافظة، فيصل الصبري، أن البطولة شهدت مشاركة 35 لاعبًا من فئتي الأشبال والناشئين، وأسهمت في تطوير مهاراتهم الفنية، وتعريفهم بالقوانين واللوائح التحكيمية، بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة وتمثيل المحافظة في البطولات المحلية والدولية المقبلة.