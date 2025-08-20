محافظة مأرب تكرّم أبطال البطولة المفتوحة الثالثة للكاراتيه

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

كرّم وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية، عبدالله الباكري، اليوم، الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة المفتوحة الثالثة للكاراتيه، التي نظمها فرع اتحاد اللعبة، بإشراف ودعم مكتب الشباب والرياضة، واستمرت على مدى ثلاثة أيام.

ومنح الوكيل الباكري، بمعية مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، علي حشوان، الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للأبطال المتوجين في مختلف الأوزان من 20 حتى 47 كجم، إضافة إلى شهادات تقديرية، عرفانًا بما قدموه من مستويات فنية عالية وعروض مميزة، عكست تطور اللعبة وانتشارها بين أوساط الشباب في المحافظة.

وأكد الباكري وحشوان أن مثل هذه البطولات والأنشطة الرياضية تمثل أهمية كبيرة في تنمية قدرات الشباب، وصقل مواهبهم، وتعزيز إبداعاتهم في مختلف المجالات الرياضية، مشيرَين إلى حرص قيادة المحافظة على تشجيع الألعاب الفردية والقتالية، التي بدأت تشق طريقها بنجاح بين أوساط الرياضيين في مأرب.

من جهته، أوضح أمين عام فرع اتحاد الكاراتيه بالمحافظة، فيصل الصبري، أن البطولة شهدت مشاركة 35 لاعبًا من فئتي الأشبال والناشئين، وأسهمت في تطوير مهاراتهم الفنية، وتعريفهم بالقوانين واللوائح التحكيمية، بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة وتمثيل المحافظة في البطولات المحلية والدولية المقبلة.