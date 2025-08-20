الحسابات السياسية المزيفة المولّدة بالذكاء الاصطناعي كيف يتم خداعنا؟ منشور سابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حول قطر يثير (تساؤلات) واسعة تحذير من دمى لابوبو المقلدة.. خطر اختناق ومواد سامة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف تفاصيل زيارته للرياض ولقائه بالعليمي وآل جابر السعودية تستعد لإنتاج مسلسل تاريخي ضخم بعنوان أبو الملوك وفق مواصفات عالمية تليق بقيمته التاريخية الحوثيون يختطفون أمين عام حزب المؤتمر و12 قياديا أخر ويقتادونهم إلى جهات مجهولة ويفرضون حصارا على منزل رئيس الحزب النجم المصري يحطم الأرقام القياسية ويتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا وساطة قبلية تتدخل وتوقف اشتباكات عنيفة بين قبيلتين في مأرب خلفت قتلى وجرحى وأضرار كبيرة محافظة مأرب تكرّم أبطال البطولة المفتوحة الثالثة للكاراتيه مواعيد أهم المباريات في مختلف دول العالم اليوم والقنوات الناقلة
اليوم الأربعاء، يشهد مباريات قوية فى مختلف العالم، أبرزها مباراة الأهلي مع القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى مواجهات تصفيات دوري أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي
القادسية × الأهلي – الساعة الثالثة عصرا – على قناة الثمانية
مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا
فناربخشة × بنفيكا – الساعة 10 مساء
سيلتيك × كايرات ألماتي – الساعة 10 مساء
بازل × كوبنهاجن – الساعة 10 مساء
بودو / جليمت × شتورم جراتس – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز
سيراميكا كليوباترا × إنبي – الساعة 6 مساء
وادي دجلة × بتروجت – الساعة 9 مساء
غزل المحلة × الجونة – الساعة 9 مساء