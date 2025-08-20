مواعيد أهم المباريات في مختلف دول العالم اليوم والقنوات الناقلة

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

اليوم الأربعاء، يشهد مباريات قوية فى مختلف العالم، أبرزها مباراة الأهلي مع القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى مواجهات تصفيات دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

القادسية × الأهلي – الساعة الثالثة عصرا – على قناة الثمانية

مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا

فناربخشة × بنفيكا – الساعة 10 مساء

سيلتيك × كايرات ألماتي – الساعة 10 مساء

بازل × كوبنهاجن – الساعة 10 مساء

بودو / جليمت × شتورم جراتس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا × إنبي – الساعة 6 مساء

وادي دجلة × بتروجت – الساعة 9 مساء

غزل المحلة × الجونة – الساعة 9 مساء