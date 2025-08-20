مواعيد أهم المباريات في مختلف دول العالم اليوم والقنوات الناقلة مأرب تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني وتكرّم الشركاء الفاعلين جماعة الحوثي تختطف قياديًا بارزاً في حزب المؤتمر وتقتاده لجهة مجهولة في لقاء حضره العرادة.. الرئيس العليمي يحدد للمبعوث الأممي 3 خطوات ضامنة لتحقيق السلام في اليمن وجوهر المشكلة المتعلقة بالحوثيين الدفاع المدني في مأرب يوجه تحذيرات للمواطنين وخاصة القاطنين في مخيمات النزوح أمطار رعدية ورياح شديدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.. مركز الأرصاد يحذر وزير دفاع الكيان يوافق على خطة احتلال غزة ورئيس الوزراء السابق يصفها بالفخ المميت لإسرائيل اليمن وروسيا توقعان اتفاقية إعلامية وزارات في الحكومة اليمنية تحظر استخدام العملات الأجنبية هل تغيرت أسعار تذاكر طيران اليمنية بعد اعتمادها الريال اليمني بدلاً من العملات الأجنبية؟
اختطفت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، جناح صنعاء، غازي الأحول، مع اثنين من مرافقيه في صنعاء، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، وفقاً لمصادر مقربة في لحزب.
تأتي هذه الحادثة ضمن حملة واسعة تشنها المليشيات بحق قيادات حزب المؤتمر، بالتزامن مع ذكرى تأسيس الحزب الـ43، التي كان من المقرر إحياؤها في 24 أغسطس الجاري.
وأمس أعلن جناح حزب المؤتمر بصنعاء إلغاء أي فعاليات احتفالية بذكرى التأسيس، وأصدر الحزب بيانا قال فيه أن ذلك يأتي تضامنا مع ما يحدث من حرب وتجويع في غزة.
وقبل أيام، فضّت جماعة الحوثي، اجتماعاً للأمانة العامة لحزب المؤتمر في معهد الميثاق، ونفذت حملات تحريض وتخوين ضد قيادات الحزب.