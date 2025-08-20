جماعة الحوثي تختطف قياديًا بارزاً في حزب المؤتمر وتقتاده لجهة مجهولة

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- صنعاء

عدد القراءات 244

اختطفت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، جناح صنعاء، غازي الأحول، مع اثنين من مرافقيه في صنعاء، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، وفقاً لمصادر مقربة في لحزب.

تأتي هذه الحادثة ضمن حملة واسعة تشنها المليشيات بحق قيادات حزب المؤتمر، بالتزامن مع ذكرى تأسيس الحزب الـ43، التي كان من المقرر إحياؤها في 24 أغسطس الجاري.

وأمس أعلن جناح حزب المؤتمر بصنعاء إلغاء أي فعاليات احتفالية بذكرى التأسيس، وأصدر الحزب بيانا قال فيه أن ذلك يأتي تضامنا مع ما يحدث من حرب وتجويع في غزة.

وقبل أيام، فضّت جماعة الحوثي، اجتماعاً للأمانة العامة لحزب المؤتمر في معهد الميثاق، ونفذت حملات تحريض وتخوين ضد قيادات الحزب.