الدفاع المدني في مأرب يوجه تحذيرات للمواطنين وخاصة القاطنين في مخيمات النزوح

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- مأرب

حذر فرع مصلحة الدفاع المدني بشرطة محافظة مأرب، يوم الثلاثاء، المواطنين والنازحين من مخاطر الأمطار الغزيرة المتوقع استمرار هطولها خلال الساعات القادمة، و المصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة، وفقا لما ورد في تحذيرات وتوقعات مركز الأرصاد الجوية والإنذار المبكر.

ودعا الدفاع المدني جميع السكان، وخاصة من يسكنون في الأودية وبالقرب من ممرات ومجاري السيول، إلى الابتعاد الفوري عن تلك المناطق وتجنب البقاء فيها، حرصا على سلامتهم وحماية ممتلكاتهم.

كما شدد البيان على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار أثناء هطول الأمطار والعواصف، حفاظا على الأرواح وتجنب وقوع حوادث خطيرة.