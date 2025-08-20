في لقاء حضره العرادة.. الرئيس العليمي يحدد للمبعوث الأممي 3 خطوات ضامنة لتحقيق السلام في اليمن وجوهر المشكلة المتعلقة بالحوثيين الدفاع المدني في مأرب يوجه تحذيرات للمواطنين وخاصة القاطنين في مخيمات النزوح أمطار رعدية ورياح شديدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.. مركز الأرصاد يحذر وزير دفاع الكيان يوافق على خطة احتلال غزة ورئيس الوزراء السابق يصفها بالفخ المميت لإسرائيل اليمن وروسيا توقعان اتفاقية إعلامية وزارات في الحكومة اليمنية تحظر استخدام العملات الأجنبية هل تغيرت أسعار تذاكر طيران اليمنية بعد اعتمادها الريال اليمني بدلاً من العملات الأجنبية؟ قرعة كأس الخليج للناشئين تضع منتخبنا في المجموعة الأولى اسرائيل تقوم بمناورة عسكرية في البحر الأحمر ومصر تحذر من الإستفزار وجر المنطقة لمزيد من التوتر إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية لاحتلال مدينة غزة بعملية عربات جدعون
حذر فرع مصلحة الدفاع المدني بشرطة محافظة مأرب، يوم الثلاثاء، المواطنين والنازحين من مخاطر الأمطار الغزيرة المتوقع استمرار هطولها خلال الساعات القادمة، و المصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة، وفقا لما ورد في تحذيرات وتوقعات مركز الأرصاد الجوية والإنذار المبكر.
ودعا الدفاع المدني جميع السكان، وخاصة من يسكنون في الأودية وبالقرب من ممرات ومجاري السيول، إلى الابتعاد الفوري عن تلك المناطق وتجنب البقاء فيها، حرصا على سلامتهم وحماية ممتلكاتهم.
كما شدد البيان على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار أثناء هطول الأمطار والعواصف، حفاظا على الأرواح وتجنب وقوع حوادث خطيرة.