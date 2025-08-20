في لقاء حضره العرادة.. الرئيس العليمي يحدد للمبعوث الأممي 3 خطوات ضامنة لتحقيق السلام في اليمن وجوهر المشكلة المتعلقة بالحوثيين الدفاع المدني في مأرب يوجه تحذيرات للمواطنين وخاصة القاطنين في مخيمات النزوح أمطار رعدية ورياح شديدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.. مركز الأرصاد يحذر وزير دفاع الكيان يوافق على خطة احتلال غزة ورئيس الوزراء السابق يصفها بالفخ المميت لإسرائيل اليمن وروسيا توقعان اتفاقية إعلامية وزارات في الحكومة اليمنية تحظر استخدام العملات الأجنبية هل تغيرت أسعار تذاكر طيران اليمنية بعد اعتمادها الريال اليمني بدلاً من العملات الأجنبية؟ قرعة كأس الخليج للناشئين تضع منتخبنا في المجموعة الأولى اسرائيل تقوم بمناورة عسكرية في البحر الأحمر ومصر تحذر من الإستفزار وجر المنطقة لمزيد من التوتر إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية لاحتلال مدينة غزة بعملية عربات جدعون
حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأربعاء من هطول أمطار رعدية ورياح شديدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة في عدد من المحافظات، استناداً إلى مخرجات النماذج العددية وتحليل خرائط الطقس.
وتوقع المركز أن تشهد المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية من صعدة شمالا وحتى الضالع وتعز ولحج جنوبا، أمطارا رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد، مع امتدادها غربا إلى سواحل البحر الأحمر وشرقا حتى محافظتي الجوف ومأرب.
كما أشار إلى احتمال هطول أمطار على أجزاء من صحاري ومرتفعات وسواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، وصولا إلى عدن.
ودعا المركز المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية.
كما دعا للابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار أثناء العواصف، مشددا على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء هطول الأمطار الرعدية.