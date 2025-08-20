أمطار رعدية ورياح شديدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.. مركز الأرصاد يحذر

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأربعاء من هطول أمطار رعدية ورياح شديدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة في عدد من المحافظات، استناداً إلى مخرجات النماذج العددية وتحليل خرائط الطقس.

وتوقع المركز أن تشهد المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية من صعدة شمالا وحتى الضالع وتعز ولحج جنوبا، أمطارا رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد، مع امتدادها غربا إلى سواحل البحر الأحمر وشرقا حتى محافظتي الجوف ومأرب.

كما أشار إلى احتمال هطول أمطار على أجزاء من صحاري ومرتفعات وسواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، وصولا إلى عدن.

ودعا المركز المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية.

كما دعا للابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار أثناء العواصف، مشددا على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء هطول الأمطار الرعدية.