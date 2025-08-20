في لقاء حضره العرادة.. الرئيس العليمي يحدد للمبعوث الأممي 3 خطوات ضامنة لتحقيق السلام في اليمن وجوهر المشكلة المتعلقة بالحوثيين الدفاع المدني في مأرب يوجه تحذيرات للمواطنين وخاصة القاطنين في مخيمات النزوح أمطار رعدية ورياح شديدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.. مركز الأرصاد يحذر وزير دفاع الكيان يوافق على خطة احتلال غزة ورئيس الوزراء السابق يصفها بالفخ المميت لإسرائيل اليمن وروسيا توقعان اتفاقية إعلامية وزارات في الحكومة اليمنية تحظر استخدام العملات الأجنبية هل تغيرت أسعار تذاكر طيران اليمنية بعد اعتمادها الريال اليمني بدلاً من العملات الأجنبية؟ قرعة كأس الخليج للناشئين تضع منتخبنا في المجموعة الأولى اسرائيل تقوم بمناورة عسكرية في البحر الأحمر ومصر تحذر من الإستفزار وجر المنطقة لمزيد من التوتر إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية لاحتلال مدينة غزة بعملية عربات جدعون
وقعت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية الروسية "سبوتنيك" اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تتضمن تبادل المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وفعاليات إعلامية مشتركة.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الروسي، مدير إدراة التعاون الدولي، فاسيلي بوشكوف، وعن الجانب اليمني، المدير العام ورئيس التحرير، عبد الله حزام.
وقال بوشكوف، عقب توقيع الاتفاقية: "تاريخ العلاقات بين روسيا واليمن يمتد إلى ما يقارب 100 عام، وخلال هذه الفترة، نجح بلدانا في التقارب على مختلف المستويات، واليوم، يواصل تعاوننا التطور في الإعلام، الذي يعد أحد أهم المجالات التي تشكل جسرًا بين ثقافتي روسيا واليمن".
وأعرب عن أمله بأن "تمثل هذه الاتفاقية الموقعة بالتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين لتوحيد اليمن، خطوة أخرى نحو بناء شراكة وصداقة طويلة الأمد بين البلدين".