اليمن وروسيا توقعان اتفاقية إعلامية

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

وقعت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية الروسية "سبوتنيك" اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تتضمن تبادل المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وفعاليات إعلامية مشتركة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الروسي، مدير إدراة التعاون الدولي، فاسيلي بوشكوف، وعن الجانب اليمني، المدير العام ورئيس التحرير، عبد الله حزام.

وقال بوشكوف، عقب توقيع الاتفاقية: "تاريخ العلاقات بين روسيا واليمن يمتد إلى ما يقارب 100 عام، وخلال هذه الفترة، نجح بلدانا في التقارب على مختلف المستويات، واليوم، يواصل تعاوننا التطور في الإعلام، الذي يعد أحد أهم المجالات التي تشكل جسرًا بين ثقافتي روسيا واليمن".

وأعرب عن أمله بأن "تمثل هذه الاتفاقية الموقعة بالتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين لتوحيد اليمن، خطوة أخرى نحو بناء شراكة وصداقة طويلة الأمد بين البلدين".