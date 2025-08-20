في لقاء حضره العرادة.. الرئيس العليمي يحدد للمبعوث الأممي 3 خطوات ضامنة لتحقيق السلام في اليمن وجوهر المشكلة المتعلقة بالحوثيين الدفاع المدني في مأرب يوجه تحذيرات للمواطنين وخاصة القاطنين في مخيمات النزوح أمطار رعدية ورياح شديدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.. مركز الأرصاد يحذر وزير دفاع الكيان يوافق على خطة احتلال غزة ورئيس الوزراء السابق يصفها بالفخ المميت لإسرائيل اليمن وروسيا توقعان اتفاقية إعلامية وزارات في الحكومة اليمنية تحظر استخدام العملات الأجنبية هل تغيرت أسعار تذاكر طيران اليمنية بعد اعتمادها الريال اليمني بدلاً من العملات الأجنبية؟ قرعة كأس الخليج للناشئين تضع منتخبنا في المجموعة الأولى اسرائيل تقوم بمناورة عسكرية في البحر الأحمر ومصر تحذر من الإستفزار وجر المنطقة لمزيد من التوتر إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية لاحتلال مدينة غزة بعملية عربات جدعون
وجهت وزارة النقل في الحكومة اليمنية، هيئات ومؤسسات وشركات ومرافق الوزارة بالالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني.
التوجيه الصادر من وزير النقل د. عبدالسلام حميد، يشمل المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات مثل تذاكر السفر، وذلك تماشياً مع إصلاحات الحكومة والبنك المركزي لدعم العملة الوطنية والحد من الطلب على العملات الأجنبية.
وقبل يومين، أعلنت وزارة العدل، حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والمالية داخل الجمهورية اليمنية، مؤكدة ضرورة اقتصار التعامل على العملة الوطنية (الريال اليمني).
وشددت الوزارة في تعميمها الموجه إلى المحاكم والنيابات وكتاب العدل على أن القرار يستند إلى توجيهات مجلس الوزراء، ويهدف إلى تعزيز سيادة العملة الوطنية والمساهمة في استقرار قيمتها، محذّرة من أن أي مخالفة ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة.
وأكدت الوزارة أنها ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع أي تعامل أو تسعير بالعملات الأجنبية داخل البلاد