هل تغيرت أسعار تذاكر طيران اليمنية بعد اعتمادها الريال اليمني بدلاً من العملات الأجنبية؟

صرح مصدر مسؤول في الخطوط الجوية اليمنية أن الشركة بدأت اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق 20 أغسطس 2025، بيع تذاكر السفر بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي التزامًا بقرار مجلس الوزراء القاضي بحظر التعامل بالعملات الأجنبية.
وأكد أن الشركة حريصة على تسهيل معاملات المسافرين وتخفيف الأعباء عليهم بما ينسجم مع القوانين واللوائح النافذة.
ولم تتغير أسعار تذاكر الخطوط الجوية اليمنية، مع هذا التحول من بالعملات الأجنبية الى العملة المحلية، وهي نفسها الأسعار المعتمدة طوال الفترة الماضية.