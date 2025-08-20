وزارات في الحكومة اليمنية تحظر استخدام العملات الأجنبية هل تغيرت أسعار تذاكر طيران اليمنية بعد اعتمادها الريال اليمني بدلاً من العملات الأجنبية؟ قرعة كأس الخليج للناشئين تضع منتخبنا في المجموعة الأولى اسرائيل تقوم بمناورة عسكرية في البحر الأحمر ومصر تحذر من الإستفزار وجر المنطقة لمزيد من التوتر إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية لاحتلال مدينة غزة بعملية عربات جدعون النجم المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار تحوّل اقتصادي جديد: اليمنية تعتمد الريال اليمني حصرياً في بيع تذاكر السفر بدءًا من اليوم شعر المرأة تاج جمالها- 9 فواكه صيفية تعزز صحته للرجال- 5 أطعمة تقلل هرمون التستوستيرون
وضعت قرعة كأس الخليج للناشئين منتخب اليمن بجانب قطر والامارات وعُمان، في المجموعة الأولى.
وسحبت اليوم الأربعاء، قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج للناشئين التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة (20 سبتمبر - 3 أكتوبر) 2025م.
فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات العراق والسعودية والبحرين والكويت.