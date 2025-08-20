آخر الاخبار

قرعة كأس الخليج للناشئين تضع منتخبنا في المجموعة الأولى

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
وضعت قرعة كأس الخليج للناشئين منتخب اليمن بجانب قطر والامارات وعُمان، في المجموعة الأولى.

وسحبت اليوم الأربعاء، قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج للناشئين التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة (20 سبتمبر - 3 أكتوبر) 2025م.

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات العراق والسعودية والبحرين والكويت.

