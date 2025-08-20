آخر الاخبار

النجم المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -متابعات
عدد القراءات 264

 

فاز محمد صلاح، نجم نادي ليفربول وقائد منتخب مصر، بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزي لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي 2024 - 2025.

وتسلم صلاح الجائزة في حفل أقامته الرابطة مساء الثلاثاء.

وأصبح النجم المصري أول لاعب في التاريخ يفوز بهذه الجائزة ثلاث مرات، حيث سبق أن حصل عليها مرتين في موسمي 2017 - 2018 و2021 - 2022.

