النجم المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب

فاز محمد صلاح، نجم نادي ليفربول وقائد منتخب مصر، بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزي لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي 2024 - 2025.
وتسلم صلاح الجائزة في حفل أقامته الرابطة مساء الثلاثاء.
وأصبح النجم المصري أول لاعب في التاريخ يفوز بهذه الجائزة ثلاث مرات، حيث سبق أن حصل عليها مرتين في موسمي 2017 - 2018 و2021 - 2022.