النجم المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً

فاز محمد صلاح، نجم نادي ليفربول وقائد منتخب مصر، بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزي لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي 2024 - 2025.

وتسلم صلاح الجائزة في حفل أقامته الرابطة مساء الثلاثاء.

وأصبح النجم المصري أول لاعب في التاريخ يفوز بهذه الجائزة ثلاث مرات، حيث سبق أن حصل عليها مرتين في موسمي 2017 - 2018 و2021 - 2022.