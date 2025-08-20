الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

شهدت أسعار الذهب تحركات محدودة صباح اليوم الأربعاء، لكنها بقيت قرب أدنى مستوياتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في ظل استمرار صعود الدولار الأمريكي وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.

وبحسب بيانات السوق، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليسجل 3321.83 دولار للأونصة عند الساعة 06:01 بتوقيت غرينيتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الأول من أغسطس 2025. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بالنسبة نفسها، لتصل إلى 3364.30 دولار للأونصة.

ويُولي المستثمرون اهتماماً خاصاً بالندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جاكسون هول"، والتي تنطلق في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس الجاري. ومن المتوقع أن يقدم رئيس المجلس، جيروم باول، خلال كلمته المنتظرة إشارات حاسمة حول توجهات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

وأوضح كلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة "أواندا"، أن الضغط على الذهب يأتي نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة شهية المخاطرة في الأسواق، مدفوعين بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة، مضيفاً أن خطاب باول سيكون حاسماً في تحديد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة.