تحوّل اقتصادي جديد: اليمنية تعتمد الريال اليمني حصرياً في بيع تذاكر السفر بدءًا من اليوم

في خطوة لافتة ضمن جهود الحكومة لتعزيز العملة الوطنية، أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية بدء بيع تذاكر السفر بالريال اليمني حصريًا، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن مصدر مسؤول في الشركة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء التي تقضي بمنع التعامل بالعملات الأجنبية في كافة المعاملات التجارية والخدمية داخل البلاد، بما يشمل بيع تذاكر السفر.
وأوضح المصدر أن "اليمنية" حريصة على الالتزام بالتوجهات الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الخطوة تهدف كذلك إلى التخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويأتي هذا التطور بعد صدور قرارات حكومية موسّعة تقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية في القطاعات الخدمية والتجارية، بما فيها الإيجارات والرسوم الدراسية، في محاولة لتعزيز الثقة بالريال اليمني والحد من الاعتماد على النقد الأجنبي في السوق المحلي.