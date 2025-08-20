شعر المرأة تاج جمالها- 9 فواكه صيفية تعزز صحته

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يشتهر فصل الصيف بفواكه تمثل أهمية كبيرة لصحة الشعر، لاحتوائها على عناصر غذائية تجعله أكثر قوة ولمعانًا وتحميه من التساقط والتقصف والتلف.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل الفواكه الصيفية للشعر، وفقًا لموقع "INDIA TODAY".فواكه صيفية مفيدة للشعر

1- المانجو

تلعب المانجو دورًا كبيرًا في إنتاج الزهم والكولاجين، اللذين يساعدان على تقوية الشعر وترطيبه، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي وفيتامين أ.

2- البطيخ

يوفر البطيخ للشعر حماية كبيرة للشعر ضد الجفاف والتقصف في الصيف، لأن الماء يشكل نسبة كبيرة من إجمالي قيمته الغذائية، بالإضافة إلى محتواه العالي من فيتامين أ وفيتامين سي.

3- فاكهة البابايا

تساعد فاكهة البابايا على تعزيز نمو الشعر عن طريق تنظيف فروة الرأس من الأوساخ والقشرة، فضلًا عن فعاليته في تقوية البصيلات، بفضل محتواها العالي من حمض الفوليك وبعض الإنزيمات

.4- الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين وفيتامين سي، اللذين يساعدان على تحسين ملمس الشعر وزيادة لمعانه ومرونته وحمايته من التقصف والتلف.

5- البرتقال

يتميز البرتقال باحتوائه على مستويات مرتفعة من فيتامين سي، الذي يساعد على تكوين الكولاجين وتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى فروة الرأس وتحسين امتصاص الحديد الضروري لتقوية الشعر.

6- التوتيوفر التوت للجسم جرعة كبيرة من مضادات الأكسدة، وهي من العناصر الغذائية الضرورية للشعر، لأنها تحفزه على النمو وتحمي البصيلات من الإجهاد التأكسدي.

7- الكيوييغذي الكيوي فروة الرأس ويحفز الشعر على النمو ويحميه من الترقق، لاحتوائه على مستويات مرتفعة من الحديد والزنك وفيتامين هـ.

8- الرمانيزيد الرمان من تدفق الدم المؤكسج إلى فروة الرأس، علاوة على فعالية في تقوية جذور الشعر ومنع تساقطه، لاحتوائه على مضادات الأكسدة والعديد من المعادن.

9- جوز الهندمن الفواكه الرائعة للشعر، لأنه يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس ويحافظ على ترطيب الشعر من الجذور حتى الأطراف.

الخلاصةالفواكه الصيفية تُعد مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الشعر، فهي تساعد على ترطيبه وتقويته وتعزيز نموه، فضلًا عن حمايته من التقصف والتلف، من أبرزها المانجو، البطيخ، البابايا، الأناناس، البرتقال، التوت، الكيوي، الرمان وجوز الهند، حيث توفر هذه الفواكه الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية للحفاظ على شعر صحي ولامع طوال فصل الصيف