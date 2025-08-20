للرجال- 5 أطعمة تقلل هرمون التستوستيرون

الأربعاء 20 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 341

إذا كنت تعاني من نقص التستوستيرون بالجسم، عليك مراجعة نظامك الغذائي اليومي، لأن هناك أطعمة ثبت أنها تقتل هرمون الذكورة لدى الرجال.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الأطعمة التي تقتل هرمون التستوستيرون، وفقًا لموقع "Medical News Today".

1- منتجات الصويايجب على الرجال الحذر من منتجات الصويا، مثل التوفو، لأنها تتسبب في انخفاض التستوستيرون، لاحتوائها على الفيتويستروجين، وهي مركبات تعمل بطريقة مماثلة لهرمون الإستروجين.

2- النعناعيؤثر النعناع سلبًا على الصحة الجنسية عند الرجال، لاحتوائه على المنثول، الذي يتسبب في تقليل مستويات هرمون التستوستيرون بالجسم، خاصةً عند الإفراط فيه.

وفي مراجعة أجريت عام 2014، وجد الباحثون أن هناك علاقة قوية بين النعناع وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء المصابة بتكيسات المبايض.

وتوصلت دراسة أجريت عام 2017 على إناث فئران مصابة بمتلازمة تكيس المبايض لنتائج مماثلة، حيث أظهرت أن زيت النعناع قلل من مستويات هرمون التستوستيرون لديها.

3- المعجناتكشفت دراسة أجريت عام 2018، أن الرجال التايوانيين الذي يتبعون نظامًا غذائيًا يحتوي على الكثير من الخبز والمعجنات والحلويات يعانون من نقص هرمون التستوستيرون.

4- جذر عرق السوستشهد مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء انخفاضًا ملحوظًا عند تناول جذر عرق السوس أثناء الدورة الشهرية. بحسب دراسة أجريت عام 2018.

وكشفت دراسات أجريت على الحيوانات، أن مكملات جذر عرق السوس يمكن أن تقلل مستويات هرمون التستوستيرون بالجسم.لذلك من الممكن أن يكون لجذر عرق السوس تأثير مماثل على الرجال.

5- الدهون المتحولةتنخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الذين يتبعون نظام غذائيًا غنيًا بالدهون المتحولة، التي تؤثر سلبًا على وظائف الخصيتين، بحسب دراسة أجريت عام 2017.