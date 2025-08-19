وزير الدفاع يعقد لقاء مع قيادات المقاومة الشعبية ويوجه لهم رسائل خاصة الحوثيون يناقشون عسكريا عمليات السخط الشعبي والمجتمعي ضدهم توجيهات جديدة لرئيس الوزراء بخصوص المنخفض الجوي بعد قمة ألاسكا.. تساؤلات صعبة: هل تستطيع أوروبا الصمود دون المظلة الأمريكية؟ ركلة جزاء نميشا تمنح ليدز يونايتد بداية مظفرة بعد عودته للدوري الإنجليزي الممتاز ألكاراز يفوز ببطولة سينسيناتي للتنس بعد انسحاب سينر في النهائي الرئيس الروسي يكشف هاتفيا لولي العهد السعودي تفاصيل مباحثاته مع ترامب الأرصاد يتوقع أمطار شديدة الغزارة خلال الساعات القادمة 68 منظمة دولية ويمنية إغاثية تدعو لتحرك عاجل مع اليمن وزير الدفاع يزور المنطقة العسكرية السابعة بمأرب ويشيد بالجاهزية العالية وانضباط منتسبيها
اكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، أن المقاومة الشعبية كانت وستظل السند الأول للقوات المسلحة في معركة التحرير..
مشيراً إلى ان بطولات المقاومة الشعبية ومواقفها الوطنية السباقة، ستبقى صفحة مشرقة في تاريخ النضال الوطني ضد المشروع الحوثي الإيراني.
جاء ذلك خلال لقائه، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، بمحافظة مأرب، عدداً من قيادات المقاومة الشعبية في مختلف المحافظات.
وخلال اللقاء،، نقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا..مشيداً بالأدوار الوطنية العظيمة للمقاومة الشعبية وتضحياتها الجسيمة إلى جانب القوات المسلحة في معركة استعادة الدولة والتصدي لانقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.
واستمع وزير الدفاع، إلى مداخلات قيادات المقاومة الشعبية حول الأوضاع الميدانية، والصعوبات التي تواجههم..معبرين عن شكرهم وتقديرهم لقيادة وزارة الدفاع، ورئاسة الاركان على اهتمامهم بابطال المقاومة..مؤكدين أن المقاومة الشعبية ستبقى رافداً اساسياً لاسناد القوات المسلحة حتى تحقيق النصر الكبير.
وأكد الوزير الداعري، أن قضايا المقاومة ستكون محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بما يعزز عوامل الصمود، واستمرار المقاومة في القيام بأدوارها الوطنية..مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود، وتعزيز الاصطفاف الوطني لاستكمال معركة التحرير.