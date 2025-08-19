وزير الدفاع يعقد لقاء مع قيادات المقاومة الشعبية ويوجه لهم رسائل خاصة

الثلاثاء 19 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

اكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، أن المقاومة الشعبية كانت وستظل السند الأول للقوات المسلحة في معركة التحرير..

مشيراً إلى ان بطولات المقاومة الشعبية ومواقفها الوطنية السباقة، ستبقى صفحة مشرقة في تاريخ النضال الوطني ضد المشروع الحوثي الإيراني.

جاء ذلك خلال لقائه، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، بمحافظة مأرب، عدداً من قيادات المقاومة الشعبية في مختلف المحافظات.

وخلال اللقاء،، نقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا..مشيداً بالأدوار الوطنية العظيمة للمقاومة الشعبية وتضحياتها الجسيمة إلى جانب القوات المسلحة في معركة استعادة الدولة والتصدي لانقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.

واستمع وزير الدفاع، إلى مداخلات قيادات المقاومة الشعبية حول الأوضاع الميدانية، والصعوبات التي تواجههم..معبرين عن شكرهم وتقديرهم لقيادة وزارة الدفاع، ورئاسة الاركان على اهتمامهم بابطال المقاومة..مؤكدين أن المقاومة الشعبية ستبقى رافداً اساسياً لاسناد القوات المسلحة حتى تحقيق النصر الكبير.

وأكد الوزير الداعري، أن قضايا المقاومة ستكون محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بما يعزز عوامل الصمود، واستمرار المقاومة في القيام بأدوارها الوطنية..مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود، وتعزيز الاصطفاف الوطني لاستكمال معركة التحرير.