الحوثيون يناقشون عسكريا عمليات السخط الشعبي والمجتمعي ضدهم

اعترفت مليشيا الحوثي باتساع نطاق السخط الشعبي نحوها واتساع دائرة النقد حول سياساتها، لكنها تسعى لفلسفة ذلك السخط الشعبي تحت مسمى حملات التحريض ضدها حيث زعمت جماعة الحوثي أنها رصدت ما أسمته بالتحركات العسكرية والأمنية ضدها في بعض الجبهات، بالتزامن مع حملات تحريض واسعة على النطاق الشعبي والمجتمعي حد قولها .

جاء ذلك خلال اجتماع عسكري رفيع للجماعة لما يسمى بـ "قيادة المنطقة العسكرية السادسة"، برئاسة قائد المنطقة جميل زرعة مع محافظي صعدة والجوف وعمران التابعين للجماعة.

وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن الاجتماع بحث المستجدات على الساحة الوطنية والاستعدادات لاستقبال ذكرى المولد النبوي الشريف، وحالة الجهوزية العسكرية في المنطقة والأداء الأمني والاستخباراتي والخدمي في المحافظات الثلاث.

وأشارت إلى أن الاجتماع اطلع على تقارير مقدمة من قادة المحاور ومسؤولي الاستخبارات والأمن والتعبئة العامة التابعة للجماعة، عن الوضع العسكري والأمني والاستخباراتي والتعبوي بالمنطقة السادسة.