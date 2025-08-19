وزير الدفاع يعقد لقاء مع قيادات المقاومة الشعبية ويوجه لهم رسائل خاصة الحوثيون يناقشون عسكريا عمليات السخط الشعبي والمجتمعي ضدهم توجيهات جديدة لرئيس الوزراء بخصوص المنخفض الجوي بعد قمة ألاسكا.. تساؤلات صعبة: هل تستطيع أوروبا الصمود دون المظلة الأمريكية؟ ركلة جزاء نميشا تمنح ليدز يونايتد بداية مظفرة بعد عودته للدوري الإنجليزي الممتاز ألكاراز يفوز ببطولة سينسيناتي للتنس بعد انسحاب سينر في النهائي الرئيس الروسي يكشف هاتفيا لولي العهد السعودي تفاصيل مباحثاته مع ترامب الأرصاد يتوقع أمطار شديدة الغزارة خلال الساعات القادمة 68 منظمة دولية ويمنية إغاثية تدعو لتحرك عاجل مع اليمن وزير الدفاع يزور المنطقة العسكرية السابعة بمأرب ويشيد بالجاهزية العالية وانضباط منتسبيها
اعترفت مليشيا الحوثي باتساع نطاق السخط الشعبي نحوها واتساع دائرة النقد حول سياساتها، لكنها تسعى لفلسفة ذلك السخط الشعبي تحت مسمى حملات التحريض ضدها حيث زعمت جماعة الحوثي أنها رصدت ما أسمته بالتحركات العسكرية والأمنية ضدها في بعض الجبهات، بالتزامن مع حملات تحريض واسعة على النطاق الشعبي والمجتمعي حد قولها .
جاء ذلك خلال اجتماع عسكري رفيع للجماعة لما يسمى بـ "قيادة المنطقة العسكرية السادسة"، برئاسة قائد المنطقة جميل زرعة مع محافظي صعدة والجوف وعمران التابعين للجماعة.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن الاجتماع بحث المستجدات على الساحة الوطنية والاستعدادات لاستقبال ذكرى المولد النبوي الشريف، وحالة الجهوزية العسكرية في المنطقة والأداء الأمني والاستخباراتي والخدمي في المحافظات الثلاث.
وأشارت إلى أن الاجتماع اطلع على تقارير مقدمة من قادة المحاور ومسؤولي الاستخبارات والأمن والتعبئة العامة التابعة للجماعة، عن الوضع العسكري والأمني والاستخباراتي والتعبوي بالمنطقة السادسة.