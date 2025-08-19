توجيهات جديدة لرئيس الوزراء بخصوص المنخفض الجوي

الثلاثاء 19 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

شدد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك على ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز تداعيات المنخفض الجوي والتركيز في المقام الاول على حماية المواطنين، واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر.

ووجه بن بريك بتكثيف الجهود الميدانية ومعالجة الاحتياجات العاجلة اولاً باول وفي مقدمتها الاضرار البشرية وضمان استمرار الخدمات الاساسية وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية وتصريف مياه الامطار، ورفع المخلفات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة محافظ عدن احمد حامد لملس، الذي اطلعه على الأوضاع وما قامت به السلطة المحلية من جهود لمعالجة تداعيات المنخفض الجوي، ورصد الاضرار والتعامل معها.

وأشاد بجهود السلطة المحلية بمحافظة عدن في التعامل مع تداعيات المنخفض الجوي، واهمية تعزيز التنسيق على المستويين المركزي والمحلي، وضرورة الاسناد المجتمعي لهذه الجهود.