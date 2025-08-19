توجيهات جديدة لرئيس الوزراء بخصوص المنخفض الجوي بعد قمة ألاسكا.. تساؤلات صعبة: هل تستطيع أوروبا الصمود دون المظلة الأمريكية؟ ركلة جزاء نميشا تمنح ليدز يونايتد بداية مظفرة بعد عودته للدوري الإنجليزي الممتاز ألكاراز يفوز ببطولة سينسيناتي للتنس بعد انسحاب سينر في النهائي الرئيس الروسي يكشف هاتفيا لولي العهد السعودي تفاصيل مباحثاته مع ترامب الأرصاد يتوقع أمطار شديدة الغزارة خلال الساعات القادمة 68 منظمة دولية ويمنية إغاثية تدعو لتحرك عاجل مع اليمن وزير الدفاع يزور المنطقة العسكرية السابعة بمأرب ويشيد بالجاهزية العالية وانضباط منتسبيها . حزب المؤتمر بصنعاء يجدد الولاء لعبدالملك ويعلن أنه لن يقيم أي احتفالية بمناسبة ذكرى التأسيس (بيان) شاهد.. عدن تستيقظ على دمار واسع بعد ساعات ماطرة وعواصف ورياح شديدة
شدد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك على ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز تداعيات المنخفض الجوي والتركيز في المقام الاول على حماية المواطنين، واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر.
ووجه بن بريك بتكثيف الجهود الميدانية ومعالجة الاحتياجات العاجلة اولاً باول وفي مقدمتها الاضرار البشرية وضمان استمرار الخدمات الاساسية وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية وتصريف مياه الامطار، ورفع المخلفات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة محافظ عدن احمد حامد لملس، الذي اطلعه على الأوضاع وما قامت به السلطة المحلية من جهود لمعالجة تداعيات المنخفض الجوي، ورصد الاضرار والتعامل معها.
وأشاد بجهود السلطة المحلية بمحافظة عدن في التعامل مع تداعيات المنخفض الجوي، واهمية تعزيز التنسيق على المستويين المركزي والمحلي، وضرورة الاسناد المجتمعي لهذه الجهود.