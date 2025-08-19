ألكاراز يفوز ببطولة سينسيناتي للتنس بعد انسحاب سينر في النهائي الرئيس الروسي يكشف هاتفيا لولي العهد السعودي تفاصيل مباحثاته مع ترامب الأرصاد يتوقع أمطار شديدة الغزارة خلال الساعات القادمة 68 منظمة دولية ويمنية إغاثية تدعو لتحرك عاجل مع اليمن وزير الدفاع يزور المنطقة العسكرية السابعة بمأرب ويشيد بالجاهزية العالية وانضباط منتسبيها عاجل.. حزب المؤتمر بصنعاء يجدد الولاء لعبدالملك ويعلن أنه لن يقيم أي احتفالية بمناسبة ذكرى التأسيس (بيان) شاهد.. عدن تستيقظ على دمار واسع بعد ساعات ماطرة وعواصف ورياح شديدة الصحفي حمود هزاع يقول أنه أصبح في منزله ويوجه الشكر لمحافظ مأرب الإعلام العبري: إسرائيل قتلت أقوى دولتين عربيتين دون إطلاق رصاصة واحدة وتكشف التفاصيل قمة البيت الأبيض تحرك ملف أوكرانيا... دون حسم نهائي وسلام مشروط على الطاولة
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الخميس بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال بوتين أن روسيا والسعودية ستواصلان العمل في إطار أوبك + للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.
كما عبر بوتين عن امتنانه لتنظيم المفاوضات الروسية الأميركية التي جرت في العاصمة السعودية.
وكانت العاصمة الرياض قد احتضنت لقاءً جمع وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة، في محاولة لاستكشاف سبل إنهاء الحرب الأوكرانية والتمهيد لقمة مرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.