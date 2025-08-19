الرئيس الروسي يكشف هاتفيا لولي العهد السعودي تفاصيل مباحثاته مع ترامب

الثلاثاء 19 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - رويترز

عدد القراءات 82

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الخميس بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال بوتين أن روسيا والسعودية ستواصلان العمل في إطار أوبك + للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.

كما عبر بوتين عن امتنانه لتنظيم المفاوضات الروسية الأميركية التي جرت في العاصمة السعودية.

وكانت العاصمة الرياض قد احتضنت لقاءً جمع وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة، في محاولة لاستكشاف سبل إنهاء الحرب الأوكرانية والتمهيد لقمة مرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.