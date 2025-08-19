ألكاراز يفوز ببطولة سينسيناتي للتنس بعد انسحاب سينر في النهائي الرئيس الروسي يكشف هاتفيا لولي العهد السعودي تفاصيل مباحثاته مع ترامب الأرصاد يتوقع أمطار شديدة الغزارة خلال الساعات القادمة 68 منظمة دولية ويمنية إغاثية تدعو لتحرك عاجل مع اليمن وزير الدفاع يزور المنطقة العسكرية السابعة بمأرب ويشيد بالجاهزية العالية وانضباط منتسبيها عاجل.. حزب المؤتمر بصنعاء يجدد الولاء لعبدالملك ويعلن أنه لن يقيم أي احتفالية بمناسبة ذكرى التأسيس (بيان) شاهد.. عدن تستيقظ على دمار واسع بعد ساعات ماطرة وعواصف ورياح شديدة الصحفي حمود هزاع يقول أنه أصبح في منزله ويوجه الشكر لمحافظ مأرب الإعلام العبري: إسرائيل قتلت أقوى دولتين عربيتين دون إطلاق رصاصة واحدة وتكشف التفاصيل قمة البيت الأبيض تحرك ملف أوكرانيا... دون حسم نهائي وسلام مشروط على الطاولة
توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع مستوى هطول الأمطار في اليمن من “متفاوتة الشدة ومتوسطة” إلى أمطار غزيرة، بمختلف المحافظات اليمنية، مصحوبة بعواصف رعدية وحبّات بَرَد، غدٍ الأربعاء 20 أغسطس.
ووفقًا لنشرة الأرصاد، فإن المحافظات المتأثرة هي: لحج، تعز، إب، أبين، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة، صعدة، سقطرى، إضافة إلى سهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية، والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.
وحذّر المركز في نشرته التحذيرية المواطنين وسائقي المركبات في مناطق هطول الأمطار من مخاطر العواصف الرعدية، ناصحًا باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
كما نوّه إلى ضرورة تجنّب عبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، والابتعاد عن المناطق المعرضة لانجراف التربة والانهيارات الصخرية والمنحدرات غير المستقرة.
وأشار المركز إلى مخاطر الرياح الهابطة الشديدة وحبّات البَرَد، إضافة إلى تدنّي مستوى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية.
أما في المناطق الساحلية، توقّع المركز رياحًا شديدة إلى شديدة جدًا على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.
وفي المناطق الصحراوية، رجّح المركز احتمالية هطول أمطار متفرقة على صحارى وهضاب محافظات حضرموت، شبوة، مأرب، والجوف، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، مسببةً إثارة الأتربة والغبار.