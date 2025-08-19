68 منظمة دولية ويمنية إغاثية تدعو لتحرك عاجل مع اليمن

الثلاثاء 19 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

دعت 68 منظمة إغاثية دولية ويمنية في بيان مشترك إلى التضامن مع اليمن والتحرك العاجل، مع إحياء المجتمع الإنساني اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف الـ 19 من أغسطس.

ويأتي اليوم العالمي للعمل الإنساني في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية، ويعد اليمن الآن ثالث أكبر أزمة جوع في العالم، حيث من المتوقع أن يعاني أكثر من 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول سبتمبر. وتتصاعد معدلات سوء التغذية وتفشي الأمراض، مع آثار وخيمة بشكل خاص على أطفال اليمن. وتتضاعف مخاطر الحماية، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات والنازحين داخليًا واللاجئين والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر.

وبينما يعطي المجتمع الإنساني الأولوية لاستجابته للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، فإن الخدمات الأساسية للغاية التي تعتمد عليها النساء والفتيات والفتيان والرجال للبقاء على قيد الحياة تتضاءل بسبب تخفيضات التمويل والقيود التشغيلية. وهذا يخلق مسارًا تصادميًا، حيث تتزايد الاحتياجات تمامًا بينما ينزلق الدعم بعيدًا.

وحتى الآن هذا العام، سجّلت 17 حادثة عنف ضد العاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم في جميع أنحاء اليمن.

ولا يزال عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني محتجزين تعسفيًا من قبل سلطات الحوثيين، ومعظمهم منذ أكثر من عام.

وأكدت المنظمات الإغاثية أن المجتمع الإنساني "يواصل دعوته إلى حماية جميع عمال الإغاثة والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين".

واعتبرت المنظمات أن استهداف العاملين في المجال الإنساني ليس انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل هو أيضًا اعتداء غير مباشر على ملايين الأشخاص المستضعفين الذين يخدمونهم.

وشدّدت على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات، وتمكينهم من أداء عملهم المنقذ للحياة بأمان ودون تدخل أو قيود غير مبررة.

ووفقًا للبيان المشترك فإنه "رغم التحديات الهائلة، لم يتوقف العاملون في المجال الإنساني في اليمن ولن يستسلموا في جهودهم لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة في جميع أنحاء البلاد، بالعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمعات التي يخدمونها".

وهذا العام، وصلت 155 منظمة إغاثة إلى أكثر من 3.2 مليون شخص شهريًا بمساعدات حيوية كالمياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية والحماية والمأوى والمواد غير الغذائية والنقد.

وأكدت المنظمات الإغاثية أنها "تقف مع جميع العاملين في المجال الإنساني في اليمن وحول العالم، الذين يتحدون الصعاب ويخاطرون بحياتهم لخدمة من هم في أمسّ الحاجة"، مطالبةً المجتمع الدولي بأن يتحرك من أجل الإنسانية لحماية عملهم الحيوي وتمكينه، الآن أكثر من أي وقت مضى.