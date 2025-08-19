وزير الدفاع يزور المنطقة العسكرية السابعة بمأرب ويشيد بالجاهزية العالية وانضباط منتسبيها

الثلاثاء 19 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- مأرب

أشاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، بالجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية، لدى منتسبي المنطقة العسكرية السابعة، وما يسطرونه من بطولات في مختلف جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.

وأعرب الفريق الداعري، عن اعتزازه بما لمسه من جاهزية عالية وانضباط، في صفوف منتسبي المنطقة..مشدداً على مضاعفة التدريب واليقظة المستمرة، والاستعداد الجيد لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والعاصمة صنعاء.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، الى قيادة المنطقة العسكرية السابعة بمحافظة مأرب، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وخلال الزيارة، نظمت قيادة المنطقة، استعراضاً لوحدات رمزية من قوات احتياطها، عكس مستوى الانضباط والروح القتالية، وأبرز القدرات التي تتمتع بها المنطقة في إطار الاستعداد الدائم لخوض معركة التحرير وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ونقل وزير الدفاع إلى القادة والضباط والجنود، تحيات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك.. مشيداً بما يقدمه أبطال المنطقة العسكرية السابعة من تضحيات جسيمة وصمود أسطوري في وجه مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

من جانبه، عبّر قائد المنطقة العسكرية السابعة، اللواء الركن محمد رسام، عن شكره وامتنانه لاهتمام قيادة وزارة الدفاع.

وأكد أن هذه الزيارة تمثل دعماً معنوياً كبيراً للمقاتلين، وحافزاً لمواصلة الصمود وتحقيق الانتصارات.