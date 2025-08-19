عاجل.. حزب المؤتمر بصنعاء يجدد الولاء لعبدالملك ويعلن أنه لن يقيم أي احتفالية بمناسبة ذكرى التأسيس (بيان) شاهد.. عدن تستيقظ على دمار واسع بعد ساعات ماطرة وعواصف ورياح شديدة الصحفي حمود هزاع يقول أنه أصبح في منزله ويوجه الشكر لمحافظ مأرب الإعلام العبري: إسرائيل قتلت أقوى دولتين عربيتين دون إطلاق رصاصة واحدة وتكشف التفاصيل قمة البيت الأبيض تحرك ملف أوكرانيا... دون حسم نهائي وسلام مشروط على الطاولة تعرف على أسباب الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ احذرها … تفاصيل مذهلة قد لا تصدقها… 5 علامات خلل الهرمونات عند الرجال في 3 أشهر- خطوات بسيطة وسهلة لعلاج مرض الكبد الدهني كيف اختفى 140 ألف جندي إسرائيلي في غزه الحكومة اليمنية تبدأ التحرك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جددت حزب المؤتمر الشعبي العام- فرع صنعاء- الولاء لعبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة الحوثية في اليمن.
وقال الحزب في بيان - اطلع عليه مأرب برس- اليوم الثلاثاء، ''إن تحالفه مع الحوثيين هو موقف يستند إلى قاعدة صلبة أساسها الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ومواجهة العدوان والحصار ورفض التدخلات الخارجية والوصاية''.. مشددا- وفق البيان- على أهمية الحرص على توحيد الجبهة الداخلية، ورفض أي مساس بها، وذلك من خلال الابتعاد عن حملات التخوين والاتهامات الباطلة.
ووصف حزب المؤتمر، عبدالملك الحوثي بالمجاهد، وقال إن موقفه والشعب اليمني، مع فلسطين، سيسجله التاريخ بأحرف من نور، حد تعبير البيان.
وفي البيان أعلن المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، أنه لن يقيم أي احتفالات بمناسبة ذكرى تأسيسه التي تصادف الرابع والعشرين من أغسطس الجاري، سواء أكانت احتفالات جماهيرية أو إعلامية،انطلاقًا - كما قال -من المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه سكان قطاع غزة وما يتعرضون له من جرائم قتل وتجويع.
ووصف المؤتمر ذكرى التأسيس، أنها المناسبة التي تمثل إحدى أهم محطات التحول في التاريخ السياسي اليمني، حيث تم إنشاء أول حزب سياسي يمني الهوى والهوية، غير مرتبط بأي أيديولوجيات أو نظريات خارجية، وفق البيان.