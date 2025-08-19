عاجل.. حزب المؤتمر بصنعاء يجدد الولاء لعبدالملك ويعلن أنه لن يقيم أي احتفالية بمناسبة ذكرى التأسيس (بيان)

الثلاثاء 19 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 288

جددت حزب المؤتمر الشعبي العام- فرع صنعاء- الولاء لعبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة الحوثية في اليمن.

وقال الحزب في بيان - اطلع عليه مأرب برس- اليوم الثلاثاء، ''إن تحالفه مع الحوثيين هو موقف يستند إلى قاعدة صلبة أساسها الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ومواجهة العدوان والحصار ورفض التدخلات الخارجية والوصاية''.. مشددا- وفق البيان- على أهمية الحرص على توحيد الجبهة الداخلية، ورفض أي مساس بها، وذلك من خلال الابتعاد عن حملات التخوين والاتهامات الباطلة.

ووصف حزب المؤتمر، عبدالملك الحوثي بالمجاهد، وقال إن موقفه والشعب اليمني، مع فلسطين، سيسجله التاريخ بأحرف من نور، حد تعبير البيان.

وفي البيان أعلن المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، أنه لن يقيم أي احتفالات بمناسبة ذكرى تأسيسه التي تصادف الرابع والعشرين من أغسطس الجاري، سواء أكانت احتفالات جماهيرية أو إعلامية،انطلاقًا - كما قال -من المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه سكان قطاع غزة وما يتعرضون له من جرائم قتل وتجويع.

ووصف المؤتمر ذكرى التأسيس، أنها المناسبة التي تمثل إحدى أهم محطات التحول في التاريخ السياسي اليمني، حيث تم إنشاء أول حزب سياسي يمني الهوى والهوية، غير مرتبط بأي أيديولوجيات أو نظريات خارجية، وفق البيان.