شاهد.. عدن تستيقظ على دمار واسع بعد ساعات ماطرة وعواصف ورياح شديدة

استيقظت العاصمة عدن اليوم الثلاثاء على دمار واسع، إثر منخفض جوي ضرب المدينة الساحلية جنوب اليمن.
وشهدت عدن منذ فجر اليوم الثلاثاء أجواءً ماطرة وعاصفة، حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح شديدة، نتيجة تأثر السواحل الجنوبية لليمن بالمنخفض الجوي.
بدأت الأمطار بالهطول منذ الساعة الثانية والنصف فجرًا، ما أدى إلى تدفق السيول وتضرر منازل في مديرية كريتر، إضافة إلى انقطاع حركة السير في خط الجسر الرابط بين مديريتي خورمكسر والمنصورة بعد ارتفاع منسوب المياه، وتعطل عدد من المركبات التي غمرتها السيول.
كما تسبب الهطول الغزير في سقوط أسطح بعض المنازل بمنطقة العيدروس في كريتر، فيما هرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف لإنقاذ العائلات المتضررة، وجرفت السيول عدة سيارات في مديريات المعلا والتواهي وكريتر.
وفي ظل تدهور الأحوال الجوية، تعذر هبوط رحلتي الخطوط الجوية اليمنية القادمتين من القاهرة، وتم تحويل مسارهما إلى جيبوتي، بحسب بيانات تتبع الرحلات.
ولم تسجل خسائر بشرية حتى الآن.