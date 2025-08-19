الصحفي حمود هزاع يقول أنه أصبح في منزله ويوجه الشكر لمحافظ مأرب

الثلاثاء 19 أغسطس-آب 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- مأرب

أطلقت النيابة العسكرية بمحافظة مأرب، شرق اليمن ،اليوم الثلاثاء سراح الصحفي، حمود هزاع، بعد يومين على احتجازه على خلفية اتهامات.

الصحفي هزاع كتب في منشور على حسابه بفيسبوك أنه أصبح في منزله في مخيم الجفينة، ووجه شكره لمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة.

وقال: أنا الآن في منزلي بمخيم الجفينة أشكر كل من تضامنوا معي كلاً باسمه وصفته، وأشكر الأخ عضو مجلس الرئاسة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة.

وأضاف: سوف أتوقف عن الكتابة والنشر، احتراماً له(العرادة)، أما بخصوص ما تعرضت له فأنا محكم للسلطان وأطالبه برد الاعتبار.