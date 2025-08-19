الصحفي حمود هزاع يقول أنه أصبح في منزله ويوجه الشكر لمحافظ مأرب الإعلام العبري: إسرائيل قتلت أقوى دولتين عربيتين دون إطلاق رصاصة واحدة وتكشف التفاصيل قمة البيت الأبيض تحرك ملف أوكرانيا... دون حسم نهائي وسلام مشروط على الطاولة تعرف على أسباب الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ احذرها … تفاصيل مذهلة قد لا تصدقها… 5 علامات خلل الهرمونات عند الرجال في 3 أشهر- خطوات بسيطة وسهلة لعلاج مرض الكبد الدهني كيف اختفى 140 ألف جندي إسرائيلي في غزه الحكومة اليمنية تبدأ التحرك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا برئاسة الأركان وكبار قادة الجيش وهيئاته ودوائره بمحافظة مأرب ويشيد بالجاهزية العالية للقوات المسلحة في كافة جبهات القتال بالمحافظة الحكومة اليمنية تقر تحركات جديدة لدعم العملة الوطنية عبر وزارة العدل .. تفاصيل
أطلقت النيابة العسكرية بمحافظة مأرب، شرق اليمن ،اليوم الثلاثاء سراح الصحفي، حمود هزاع، بعد يومين على احتجازه على خلفية اتهامات.
الصحفي هزاع كتب في منشور على حسابه بفيسبوك أنه أصبح في منزله في مخيم الجفينة، ووجه شكره لمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة.
وقال: أنا الآن في منزلي بمخيم الجفينة أشكر كل من تضامنوا معي كلاً باسمه وصفته، وأشكر الأخ عضو مجلس الرئاسة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة.
وأضاف: سوف أتوقف عن الكتابة والنشر، احتراماً له(العرادة)، أما بخصوص ما تعرضت له فأنا محكم للسلطان وأطالبه برد الاعتبار.