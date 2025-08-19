قمة البيت الأبيض تحرك ملف أوكرانيا... دون حسم نهائي وسلام مشروط على الطاولة

الثلاثاء 19 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

في محاولة جديدة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترمب قمة موسعة في البيت الأبيض، أمس الاثنين، جمعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدداً من قادة أوروبا، بينهم زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية وأمين عام "الناتو".

اللقاء وُصف بالودي لكن دون قرارات حاسمة، وسط جهود تُبذل لترتيب لقاء مباشر محتمل بين زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وتركزت المباحثات حول نوعية الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، إضافة إلى صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 90 مليار دولار.

كما أجرت واشنطن اتصالاً مباشراً مع موسكو، في إطار "دبلوماسية مكوكية" يقودها ترمب شخصياً. 5 استنتاجات رئيسية من الاجتماع:

وحدة نسبية بين القادة رغم الخلافات: ساد جو من التنسيق العام رغم التباين في المواقف، إذ أصر المستشار الألماني على ضرورة وقف إطلاق النار كشرط للحوار، بينما أبدى ماكرون شكوكاً تجاه نوايا بوتين. ومع ذلك، وافق الجميع على السعي لترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي.

2. ضمانات أمنية... لكن بلا وضوح: أكد ترمب إجراء محادثات "مثمرة" بشأن الضمانات الأمنية، لكن دون تفاصيل ملموسة. زيلينسكي طالب بـ"كل شيء"، فيما اكتفى ترمب بالتأكيد على أن الحماية ستكون "جيدة جداً"، دون التطرق لإرسال قوات أميركية.

3. اتصال مباشر بين ترمب وبوتين: غادر ترمب القاعة الشرقية للبيت الأبيض أثناء الاجتماع لإجراء مكالمة هاتفية مع بوتين، عاد بعدها ليطلع القادة على تفاصيل الاتصال، ما يعكس محاولة أميركية جادة لإحياء قنوات الحوار بين موسكو وكييف.

4. تحركات لعقد قمة بين زيلينسكي وبوتين: ترمب أعرب عن رغبته في حضور لقاء ثلاثي محتمل مع الرئيسين الروسي والأوكراني، فيما أكد الكرملين أن الاتصال مع ترمب كان "صريحاً وبنّاء"، دون أن يؤكد بوتين مشاركته الشخصية في أي اجتماع مقبل.

5. صفقة أسلحة ضخمة بين واشنطن وكييف: أعلن زيلينسكي نية بلاده شراء أسلحة أميركية بقيمة 90 مليار دولار، تشمل أنظمة دفاع جوي "باتريوت"، فيما ستقوم الولايات المتحدة بشراء طائرات مسيّرة أوكرانية.

الصفقة لا تزال بحاجة لصيغة نهائية، لكنها تُمثل دعماً نوعياً لقدرات كييف الدفاعية. ورغم غياب النتائج النهائية، أظهرت القمة وجود إرادة دولية لإيجاد مخرج تفاوضي للنزاع، وسط غموض بشأن مواقف موسكو، والتساؤلات حول ما إذا كان السلام المرتقب مشروطاً بتنازلات مؤلمة من الطرفين.