الصحفي حمود هزاع يقول أنه أصبح في منزله ويوجه الشكر لمحافظ مأرب الإعلام العبري: إسرائيل قتلت أقوى دولتين عربيتين دون إطلاق رصاصة واحدة وتكشف التفاصيل قمة البيت الأبيض تحرك ملف أوكرانيا... دون حسم نهائي وسلام مشروط على الطاولة تعرف على أسباب الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ احذرها … تفاصيل مذهلة قد لا تصدقها… 5 علامات خلل الهرمونات عند الرجال في 3 أشهر- خطوات بسيطة وسهلة لعلاج مرض الكبد الدهني كيف اختفى 140 ألف جندي إسرائيلي في غزه الحكومة اليمنية تبدأ التحرك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا برئاسة الأركان وكبار قادة الجيش وهيئاته ودوائره بمحافظة مأرب ويشيد بالجاهزية العالية للقوات المسلحة في كافة جبهات القتال بالمحافظة الحكومة اليمنية تقر تحركات جديدة لدعم العملة الوطنية عبر وزارة العدل .. تفاصيل
في محاولة جديدة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترمب قمة موسعة في البيت الأبيض، أمس الاثنين، جمعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدداً من قادة أوروبا، بينهم زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية وأمين عام "الناتو".
اللقاء وُصف بالودي لكن دون قرارات حاسمة، وسط جهود تُبذل لترتيب لقاء مباشر محتمل بين زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وتركزت المباحثات حول نوعية الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، إضافة إلى صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 90 مليار دولار.
كما أجرت واشنطن اتصالاً مباشراً مع موسكو، في إطار "دبلوماسية مكوكية" يقودها ترمب شخصياً. 5 استنتاجات رئيسية من الاجتماع:
2. ضمانات أمنية... لكن بلا وضوح: أكد ترمب إجراء محادثات "مثمرة" بشأن الضمانات الأمنية، لكن دون تفاصيل ملموسة. زيلينسكي طالب بـ"كل شيء"، فيما اكتفى ترمب بالتأكيد على أن الحماية ستكون "جيدة جداً"، دون التطرق لإرسال قوات أميركية.
3. اتصال مباشر بين ترمب وبوتين: غادر ترمب القاعة الشرقية للبيت الأبيض أثناء الاجتماع لإجراء مكالمة هاتفية مع بوتين، عاد بعدها ليطلع القادة على تفاصيل الاتصال، ما يعكس محاولة أميركية جادة لإحياء قنوات الحوار بين موسكو وكييف.
4. تحركات لعقد قمة بين زيلينسكي وبوتين: ترمب أعرب عن رغبته في حضور لقاء ثلاثي محتمل مع الرئيسين الروسي والأوكراني، فيما أكد الكرملين أن الاتصال مع ترمب كان "صريحاً وبنّاء"، دون أن يؤكد بوتين مشاركته الشخصية في أي اجتماع مقبل.
5. صفقة أسلحة ضخمة بين واشنطن وكييف: أعلن زيلينسكي نية بلاده شراء أسلحة أميركية بقيمة 90 مليار دولار، تشمل أنظمة دفاع جوي "باتريوت"، فيما ستقوم الولايات المتحدة بشراء طائرات مسيّرة أوكرانية.
الصفقة لا تزال بحاجة لصيغة نهائية، لكنها تُمثل دعماً نوعياً لقدرات كييف الدفاعية. ورغم غياب النتائج النهائية، أظهرت القمة وجود إرادة دولية لإيجاد مخرج تفاوضي للنزاع، وسط غموض بشأن مواقف موسكو، والتساؤلات حول ما إذا كان السلام المرتقب مشروطاً بتنازلات مؤلمة من الطرفين.