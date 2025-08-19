الصحفي حمود هزاع يقول أنه أصبح في منزله ويوجه الشكر لمحافظ مأرب الإعلام العبري: إسرائيل قتلت أقوى دولتين عربيتين دون إطلاق رصاصة واحدة وتكشف التفاصيل قمة البيت الأبيض تحرك ملف أوكرانيا... دون حسم نهائي وسلام مشروط على الطاولة تعرف على أسباب الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ احذرها … تفاصيل مذهلة قد لا تصدقها… 5 علامات خلل الهرمونات عند الرجال في 3 أشهر- خطوات بسيطة وسهلة لعلاج مرض الكبد الدهني كيف اختفى 140 ألف جندي إسرائيلي في غزه الحكومة اليمنية تبدأ التحرك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا برئاسة الأركان وكبار قادة الجيش وهيئاته ودوائره بمحافظة مأرب ويشيد بالجاهزية العالية للقوات المسلحة في كافة جبهات القتال بالمحافظة الحكومة اليمنية تقر تحركات جديدة لدعم العملة الوطنية عبر وزارة العدل .. تفاصيل
يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالدوخة أثناء الاستيقاظ من النوم، مما يتسبب في القلق والتوتر خوفًا من وجود مشكلة صحية مزعجة.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كل ما يتعلق بالدوخة فور الاستيقاظ
سباب الدوخة عند الاستيقاظ
1- انخفاض ضغط الدمقد يتسبب النوم على الظهر أو البطن أو الجانب على ضغط الدم في الصباح، وعند الاستيقاظ يتجه الدم إلى الساقين والبطن، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وعادة ما تكون هذه الحالة أكثر شيوعًا بين كبار السن نتيجة تناول بعض الأدوية أو الإصابة ببعض المشكلات المزمنة.
2- الجفافيمكن أن يتسبب عدم شرب كمية كافية من الماء في انخفاض حجم الدم وبطء تدفق الدم إلى الدماغ بسبب الإصابة بالجفاف وبالتالي يشعر الشخص بالدوخة عند الاستيقاظ من النوم، وغالبًا ما تختفي هذه الحالة عند شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.اقرأ أيضًا: ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف.. تصيبك بالجفاف
3- الأدويةعادة ما يتسبب تناول بعض الأدوية في الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ من النوم وذلك نتيجة تأثيراتها السلبية على ضغط الدم أو تفاعلها مع بعضها البعض مثل المضادات الحيوية، أدوية الاكتئاب، مدرات البول، مضادات الصرع، مثبطات المناعة، ومسكنات الألم القوية، لذلك يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص فور ظهور أي آثار جانبية بعد تناول الأدوية.
4- انقطاع النفس أثناء النومفي حالة الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، فمن الممكن أن تكون الدوخة عند الاستيقاظ من النوم أحد الأعراض المزعجة التي يعاني منها الشخص وذلك بسبب عدم حصول الدماغ على ما يكفي من الأكسجين، وبالتالي يفضل المتابعة الدوية مع الطبيب المختص لحل المشكلة الرئيسية.
5- قصور القلبقصور القلب من المشكلات الصحية التي يعاني منها بعض الأشخاص، مما يعني عدم قدرة القلب على ضخ ما يكفي من الدم وبالتالي الإصابة بانخفاض في ضغط الدم ومن ثم الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ من النوم أو عند تغيير وضعية النوم.متى ينبغي عليك الذهاب للطبيبتحدث إلى طبيبك إذا:يؤثر الدوار على قدرتك على ممارسة حياتك اليومية.الدوخة لا تختفي أو تستمر في العودة