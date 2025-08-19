قد لا تصدقها… 5 علامات خلل الهرمونات عند الرجال

الثلاثاء 19 أغسطس-آب 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

خلل الهرمونات عند الرجال من المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض نتيجة نقص أو زيادة في أحد الهرمونات بالجسم والتأثير على بعض الوظائف مثل الأيض والتكاثر.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كل ما يتعلق بخلل الهرمونات عند الرجال وفقًا لما ذكره موقع "medicine net".

ما هي علامات اختلال الهرمونات عند الرجال؟

1- تضخم الثدي يعتبر تضخم الثدي من علامات اختلال التوازن الهرموني عند الرجال، حيث يتضخم نسيج الثدي بسبب التقدم في السن أو اتباع نظام غذائي غير مناسب أو زيادة هرمون الاستروجين بالجسم وانخفاض هرمون التستوستيرون.

2- فقدان الرغبة الجنسيةقد يعاني بعض الرجال من فقدان الرغبة الجنسية نتيجة ارتفاع هرمون الاستروجين وانخفاض هرمون التستوستيرون، مما يؤثر سلبًا على ممارسة العلاقة الحميمة.

3- الضعف الجنسييمكن أن تؤثر الاختلالات الهرمونية على الأداء الجنسي وقد يؤدي ذلك إلى ضعف الانتصاب، وعادة ما يتأثر ذلك بعدة عوامل مثل العمر، والاكتئاب، وأمراض القلب، والتوتر، والأمراض المزمنة، والأرق.

4- فقدان العضلاتعادة ما تتسبب تغيرات نمط الحياة على فقدان العضلات أو زيادة الوزن، وقد يكون أيضًا نتيجة لاختلال التوازن الهرموني، حيث أن هرمون التستوستيرون مسؤول عن بناء كتلة العضلات والحفاظ عليها، وبالتالي عند انخفاض النسبة قد تقل كتلة العضلات أو يزداد الوزن.

5- تغيرات الحالة المزاجيةيعتبر تغير الحالة المزاجية أحد العلامات وراء اختلال التوازن الهرموني عند الرجال حيث يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون إلى التقلبات المزاجية والانفعال والقلق والاكتئاب