في 3 أشهر- خطوات بسيطة وسهلة لعلاج مرض الكبد الدهني

الثلاثاء 19 أغسطس-آب 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 248

يمكن علاج مرض الكبد الدهني في غضون 3 أشهر فقط، كل ما عليك فعله هو اتباع مجموعة من الإرشادات لمدة 90 يومًا، وستنجح في التخلص من دهون الكبد.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، نصائح لعلاج مرض الكبد الدهني في 90 يومًا، وفقًا لموقع "Times of india".

1- تجنب السكريجب على مريض الكبد الدهني الابتعاد عن السكر نهائيًا، خاصة الفركتوز، لأن الجسم يقوم بتخزينه في الكبد على هيئة دهون.ويتوافر السكر في العديد من الأطعمة والمشروبات، أبرزها:-العصائر المعلبة.-الوجبات الخفيفة المصنعة.-المشروبات الغازية.-الزبادي المنكه.-البروتين بار.ويمكن لمريض الكبد الدهني استبدال هذه الأطعمة والمشروبات بالفواكه الطازجة الغنية بالألياف الغذائية.

2- تناول الأطعمة الغنية بالأليافلا تساعد الألياف الغذائية على تحسين عملية الهضم فقط، بل تساهم أيضًا في علاج مرض الكبد الدهني عن طريق:

-تحسين حساسية الإنسولين.

-تقليل الالتهابات بالجسم.

-التخلص من الهرمونات الزائدة.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالألياف المفيدة لمرضى الكبد الدهني:-بذور الكتان.

-بذور الشيا.

-الحمص.

-العدس.

-الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي.

3- تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3تمثل أحماض أوميجا 3 أهمية كبيرة لصحة الكبد، لأنها تساعد على تقليل تراكم الدهون به، بالإضافة إلى خصائصها المضادة للالتهابات.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 المفيدة لمرضى الكبد الدهني:

-الأسماك الدهنية.

-عين الجمل.

-زيت بذور الكتان.

4- تناول الأطعمة الغنية بالبوليفينولاتالبوليفينولات عبارة عن مضادات أكسدة، تشتهر بقدرتها على مكافحة شيخوخة البشرة، لكنها فعالة أيضًا في تقليل دهون الكبد وحمايته من الإجهاد التأكسدي وتنقيته من السموم وتحسين مقاومة الإنسولين بالجسم.ومن أبرز الأطعمة الغنية بالبوليفينولات المفيدة لمرضى الكبد الدهني:-التوت.-زيت الزيتون البكر الممتاز.-الماتشا.-الرمان.-الكركم مع الفلفل الأسود.

5- عدم تناول الطعام في وقت متأخرينبغي على مريض الكبد الدهني تناول وجبة العشاء مبكرًا، لأن الأكل في وقت متأخر يزيد من تخزين الدهون في الكبد ويمنعه من إصلاح نفسه.لذلك من الضروري أن تكون آخر وجبة في اليوم قبل النوم بمدة تتراوح بين ساعتين و3 ساعات على الأقل