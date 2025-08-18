وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا برئاسة الأركان وكبار قادة الجيش وهيئاته ودوائره بمحافظة مأرب ويشيد بالجاهزية العالية للقوات المسلحة في كافة جبهات القتال بالمحافظة  

الإثنين 18 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 337

أشاد اليوم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بما لمسه خلال زياراته لجبهات القتال بمحافظة مأرب من معنويات وجاهزية عالية مؤهلة لتحقيق النصر… لافتا الى واحدية الهدف ممثلا بإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الايراني واستعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء.

جاء هذا خلال اجتماع موسع عقده وزير الدفاع برئاسة الاركان العامة والهيئات والدوائر ومنتسبي الدفعة 17 قيادة واركان القاعة الثانية في محافظة مارب.

وبحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير بن عزيز والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري نقل الفريق الداعري تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا.

واكد وزير الدفاع ان زياراته الميدانية لجبهات القتال والمناطق العسكرية والمؤسسات التعليمية تهدف لحشد الجهود والطاقات والامكانيات للخلاص من مليشيا الحوثي الإرهابية التي اذاقت الشعب الويلات وارتكبت مختلف الجرائم وانتهكت كافة الاعراف.. مضيفا "ان انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية دمر الدولة ومؤسساتها وامكانياتها وبنيتها التحتية واعاد الشعب اليمني عقودا الى الوراء".

وقال الفريق الداعري ان الأكاديميات والكليات العسكرية تقدم تأهيلا علميا وأكاديميا وفق اعلى معايير التعليم العسكرية لتعزيز كفاءة منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة…مشيدا بهمة واجتهاد منتسبي كلية القيادة والأركان القادمين من جبهات العزة والشرف لنهل المزيد من العلوم والمعارف والتأهيل الأكاديمي.