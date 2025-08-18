الحكومة اليمنية تقر تحركات جديدة لدعم العملة الوطنية عبر وزارة العدل .. تفاصيل وزير الدفاع يصل مأرب ويترأس اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية ويشدد على الحفاظ على المستوى المتقدم من العمل الأمني بالمحافظة.. عاجل تدشين فيلم سينمائي يحارب المخدرات .. والعرض الأول بمحافظة مأرب برعاية رسمية مأرب برس يكشف معالم القرارات الأممية الجديدة التي ستصدر عن مجلس الأمن بخصوص اليمن وستكون مكملة للقرار 2216 .. أبرز البنود والمضامين السعودية تستعد لإطلاق ''علّام'' أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي مأرب تدشّن البطولة الثالثة للكاراتيه للأشبال والناشئين بمشاركة 35 لاعباً. قرار رسمي بتوحيد وتحديد الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا حضرموت تشهد سيولاً وأمطاراً غزيرة مع توقعات باستمرارها لثلاثة أيام قادمة مهلة 3 أيام منحها البنك المركزي لكآفة شركات ومنشآت الصرافة في اليمن وزير الدفاع يزور كلية الطيران والدفاع الجوي بمأرب ويشدد على الإنضباط العسكري
اتسعت الخطوات المتسارعة لمكونات الشرعية في دعم العملة الوطنية ودعم قرارات البنك المركزي اليمني، وفي أحدث تلك الخطوات ما وجهة به وزير العدل بدر العارضة، بحظر استخدام العملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية، باستثناء الحالات التي تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية.
جاء ذلك في تعميم أصدره وزير العدل، ووجه إلى رؤساء المحاكم والشعب الاستئنافية والابتدائية وأقلام التوثيق، في الجمهورية اليمنية.
وألزم التعميم، التعامل بالعملة الوطنية "الريال اليمني" في مختلف المعاملات، بما في ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025 بشأن تعزيز سيادة العملة الوطنية والحفاظ على استقرار قيمتها.
وشدد وزير العدل على ضرورة متابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن الأمناء الشرعيين ملزمون بعدم إبرام أي تصرفات أو عقود مالية بغير العملة الوطنية، وأن أي مخالفة ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة.