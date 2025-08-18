الحكومة اليمنية تقر تحركات جديدة لدعم العملة الوطنية عبر وزارة العدل .. تفاصيل

الإثنين 18 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

اتسعت الخطوات المتسارعة لمكونات الشرعية في دعم العملة الوطنية ودعم قرارات البنك المركزي اليمني، وفي أحدث تلك الخطوات ما وجهة به وزير العدل بدر العارضة، بحظر استخدام العملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية، باستثناء الحالات التي تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير العدل، ووجه إلى رؤساء المحاكم والشعب الاستئنافية والابتدائية وأقلام التوثيق، في الجمهورية اليمنية.

وألزم التعميم، التعامل بالعملة الوطنية "الريال اليمني" في مختلف المعاملات، بما في ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025 بشأن تعزيز سيادة العملة الوطنية والحفاظ على استقرار قيمتها.

وشدد وزير العدل على ضرورة متابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن الأمناء الشرعيين ملزمون بعدم إبرام أي تصرفات أو عقود مالية بغير العملة الوطنية، وأن أي مخالفة ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة.