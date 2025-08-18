وزير الدفاع يصل مأرب ويترأس اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية ويشدد على الحفاظ على المستوى المتقدم من العمل الأمني بالمحافظة.. عاجل

الإثنين 18 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 361

ترأس وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية في محافظة مأرب، للاطلاع على الأوضاع الامنية في المحافظة.

وأشاد وزير الدفاع، بالدور الكبير الذي لعبته محافظة مأرب في كسر غرور مليشيات الحوثي الارهابية، واحتضانها لكل اليمنيين لتتحول الى مركز ثقل سياسي واجتماعي وعسكري..

مؤكداً اهمية الحفاظ على المستوى المتقدم من العمل الامني وتقديم الخدمات والبنية التحتية.

وشدد الفريق الداعري، على رفع مستوى اليقظة الامنية والجاهزية القتالية، والبقاء في حالة استعداد دائم..مؤكداً اهمية تظافر الجهود بين كافة المكونات والتشكيلات للقضاء على الانقلاب الحوثي الارهابي.

من جهته، رحب وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، بوزير الدفاع ..

مؤكدا ان مأرب كانت وستظل صامدة في وجه المليشيات الحوثية الارهابية..لافتا الى ما تحملته مأرب من اعباء نتيجة استقبالها قرابة ثلاثة ملايين نازح.

وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مارب علي الفاطمي، وعبدربه مفتاح، وعبدالله الباكري، نقل وزير الدفاع للحاضرين تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس والحكومة.